La fourmi rouge : une nouvelle espèce envahissante en Europe

Une étude récente a révélé que la fourmi rouge, connue scientifiquement sous le nom de Solenopsis invicta, a été trouvée pour la première fois en Europe. Originaire d’Amérique du Sud, cette espèce envahissante s’est rapidement répandue aux États-Unis, au Mexique, dans les Caraïbes, en Chine et en Australie au cours du siècle dernier. Aujourd’hui, il s’est rendu en Sicile, en Italie.

Les fourmis rouges sont connues pour être agressives et leur piqûre peut provoquer des douleurs et des réactions allergiques. Ils peuvent également causer des dommages aux cultures et aux écosystèmes locaux. Les chercheurs ont identifié 88 nids de fourmis rouges près de la ville de Syracuse en Sicile, couvrant une superficie de 5 hectares. L'auteur principal de l'étude, Mattia Menchetti, déclare que la découverte de cette espèce en Italie était une surprise mais pas inattendue.

Alors que des fourmis rouges avaient déjà été trouvées dans des produits importés en Espagne, en Finlande et aux Pays-Bas, il s'agit de la première colonie confirmée en Europe. Les colonies ont été découvertes dans une zone suburbaine de Syracuse, mais on ne sait pas exactement comment ni quand elles y sont arrivées. Les scientifiques pensent que les fourmis pourraient être arrivées à un point de transit où l'activité humaine est importante, comme le port de la ville. Les rapports locaux indiquent une augmentation des piqûres de fourmis depuis 2019.

L'analyse génétique suggère que les fourmis se sont probablement propagées depuis les États-Unis ou la Chine, où Solenopsis invicta est également une espèce envahissante. Les chercheurs préviennent que les fourmis pourraient bientôt se propager dans toute l’Europe, puisque 7 % du continent, y compris les grandes zones urbaines, bénéficie d’un climat propice à l’espèce.

Les espèces envahissantes comme la fourmi rouge ont des impacts économiques et écologiques importants. Selon un rapport soutenu par les Nations Unies, ils coûtent au monde au moins 423 milliards de dollars par an, entraînant des extinctions de plantes et d’animaux, menaçant la sécurité alimentaire et exacerbant les catastrophes environnementales.

