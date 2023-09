Une espèce de fourmi envahissante trouvée en Italie pourrait se propager au Royaume-Uni avec le réchauffement climatique, prévient une étude

Une espèce de fourmi exotique envahissante connue sous le nom de fourmi de feu rouge (Solenopsis invicta) s'est établie en Italie et constitue une menace pour l'Europe et potentiellement le Royaume-Uni avec le réchauffement climatique, selon une étude. Ces fourmis sont considérées comme l’une des espèces envahissantes les plus destructrices car elles possèdent un dard puissant et peuvent endommager les cultures et infester les équipements électriques. On sait qu’ils forment rapidement des « super colonies » avec plusieurs reines, qui se nourrissent de plantes indigènes, d’insectes et d’herbivores, les supplantant finalement pour la nourriture.

La fourmi rouge est la cinquième espèce envahissante la plus coûteuse au monde et peut causer des dégâts estimés à 6 milliards de dollars (4.8 milliards de livres sterling) par an. Les chercheurs ont identifié 88 nids de fourmis rouges sur 5 hectares (12 acres) près de Syracuse, en Sicile, et ont déterminé que les colonies envahissantes pourraient provenir de Chine ou des États-Unis. L’étude souligne la nécessité de déployer des efforts coordonnés pour détecter et répondre à cette nouvelle menace avant qu’elle ne se propage de manière incontrôlable.

L'association caritative Buglife a appelé le gouvernement britannique à interdire l'importation de terre, car les espèces de fourmis envahissantes se propagent facilement par les plantes importées. L'UE a déjà interdit l'exportation de terre du Royaume-Uni, mais le Royaume-Uni n'a pris aucune mesure réciproque pour arrêter les importations, notamment via le commerce horticole. Les experts s’inquiètent de l’entrée de ces espèces de fourmis envahissantes en Europe, car une fois établies, il devient difficile de les éradiquer.

La fourmi rouge a déjà été trouvée dans des produits importés en Espagne, en Finlande et aux Pays-Bas, mais il s'agit de la première confirmation de son implantation à l'état sauvage sur le continent européen. Alors que l’UE a mis à jour sa liste des « espèces préoccupantes » pour inclure la fourmi rouge, le gouvernement britannique n’a pas mis à jour sa liste depuis le Brexit. L'Australie dépense actuellement 400 millions de dollars australiens (205 millions de livres sterling) pour éradiquer la fourmi, tandis que la Nouvelle-Zélande est le seul pays à avoir réussi à l'éradiquer.

Les chercheurs ont déterminé que la fourmi rouge pourrait potentiellement s’établir dans environ 7 % de l’Europe. Avec le réchauffement climatique, jusqu'à la moitié des zones urbaines d'Europe, y compris les grandes villes comme Londres, Paris, Rome et Barcelone, pourraient devenir des habitats adaptés à l'espèce. La fourmi est particulièrement adaptée aux villes côtières méditerranéennes, et leurs ports maritimes pourraient contribuer à sa propagation.

L'étude recommande une surveillance plus poussée des ports, car des reines volantes assistées par le vent pourraient être arrivées en Sicile depuis le port de Syracuse. Le public pourrait également jouer un rôle crucial dans la détection de la fourmi de feu rouge, car on la trouve souvent dans les zones urbaines et peut être identifiée par ses piqûres douloureuses et ses monticules de nidification caractéristiques.

Sources:

– Biologie actuelle (étude)

– Buglife (association caritative)

– Laboratoire de diversité et d'évolution des papillons de l'Institut de biologie évolutive