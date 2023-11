Un nouveau mod améliore l’expérience Red Dead Redemption sur PC

Un mod récemment publié pour l'émulateur Ryujinx sur PC a donné aux fans de Red Dead Redemption une raison de se réjouir. Le mod, connu sous le nom de Mouse Aim Control Injector, ajoute une prise en charge native de la visée de la souris et des mouvements de la caméra, améliorant ainsi l'expérience de jeu sur PC.

Comme de nombreux joueurs le savent, Red Dead Redemption n'est pas encore officiellement sorti sur PC, laissant les fans désireux de jouer à ce titre bien-aimé. Bien qu'il existe des émulateurs disponibles, tels que Xenia Xbox 360 et les émulateurs Yuzu et Ryujinx Switch, les comparaisons récentes ont montré que Ryujinx fournit la meilleure émulation pour la version Switch du jeu.

Le mod Mouse Aim Control Injector complète cette expérience en permettant aux joueurs PC de contrôler la caméra du jeu d'une manière similaire à Red Dead Redemption 2 sur PC. Bien que le mod soit actuellement compatible uniquement avec Ryujinx, le créateur a mentionné qu'une version pour Yuzu était également en préparation. De plus, ils travaillent sur un mod similaire pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

Pour les joueurs PC qui attendaient avec impatience la chance de découvrir le Red Dead Redemption original sur PC, ce mod offre une opportunité alléchante. Suivez simplement les instructions d'installation fournies pour intégrer le mod à votre expérience de jeu et profiter pleinement de la visée de la souris et des mouvements de la caméra.

Alors que Red Dead Redemption est déjà disponible dans le monde entier sur Nintendo Switch et PlayStation, la version originale peut être appréciée sur PlayStation 3 et Xbox 360. La réédition du jeu a été officiellement annoncée par Rockstar en août de cette année, captivant les fans avec la possibilité de revivre ou découvrez pour la première fois l'histoire de l'ancien hors-la-loi John Marston dans les événements qui ont immédiatement suivi le célèbre Red Dead Redemption 2. La réédition comprend également l'extension passionnante de l'histoire, Undead Nightmare, offrant une touche passionnante au genre occidental dans le rôle de Marston. se bat contre une horde de zombies implacable et cherche un remède dans un décor surnaturel.

Ne manquez pas cette incroyable opportunité d'améliorer votre expérience Red Dead Redemption sur PC avec le mod Mouse Aim Control Injector. Plongez-vous dans le monde captivant de John Marston et lancez-vous dans une aventure palpitante pas comme les autres.

FAQ:

Q : Red Dead Redemption est-il officiellement disponible sur PC ?

R : Non, Red Dead Redemption n'est pas officiellement sorti sur PC. Cependant, des émulateurs comme Ryujinx permettent aux joueurs PC de découvrir le jeu.

Q : Le mod Mouse Aim Control Injector fonctionnera-t-il avec d’autres émulateurs ?

R : Actuellement, le mod n'est compatible qu'avec Ryujinx, mais le créateur travaille également sur une version pour Yuzu.

Q : Existe-t-il d'autres mods disponibles pour Red Dead Redemption ?

R : Le moddeur travaille également sur un mod similaire pour The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. Les joueurs peuvent s’attendre à des améliorations supplémentaires pour leur expérience de jeu.