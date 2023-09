Le recrutement à l'ère des médias sociaux

Les employeurs utilisent de plus en plus les plateformes de médias sociaux comme TikTok et Meta pour attirer et entrer en contact avec des candidats potentiels. En partageant du contenu en coulisses et en mettant en valeur la culture d'entreprise, les recruteurs sont en mesure d'établir des relations avec des candidats passifs. Cette tendance met en évidence le rôle évolutif des recruteurs, qui doivent désormais posséder des compétences en marketing pour réussir à attirer les talents.

L’une des stratégies efficaces adoptées par les recruteurs est l’inbound marketing, qui consiste à partager des réussites et à donner un aperçu des différents aspects de l’entreprise. Cette approche plante les graines dans l’esprit des candidats passifs et actifs sur les réseaux sociaux, les rendant plus susceptibles de considérer l’entreprise lorsqu’ils sont prêts à changer de carrière.

Charlie Fernandez, président de l'agence de marketing Studio Réverbère, constate que le recrutement représente désormais 30 % de leurs mandats. Les recruteurs se concentrent désormais davantage sur le développement de campagnes de recrutement sur les réseaux sociaux qui vont au-delà de la simple déclaration qu'ils recherchent le candidat idéal.

Mabko Construction, une petite entreprise québécoise, a adopté cette stratégie en utilisant TikTok et Meta pour présenter ses services et promouvoir sa culture organisationnelle. Leurs employés créent des vidéos amusantes qui remettent en question les stéréotypes de la construction et mettent en valeur la camaraderie au sein de l'équipe. En conséquence, toutes leurs candidatures à un emploi proviennent désormais des réseaux sociaux et du bouche-à-oreille.

Cependant, le succès du recrutement sur les réseaux sociaux repose sur la présentation d’un produit convaincant – en l’occurrence, une expérience employé attrayante. Les employeurs doivent veiller à ce que leur message atteigne les candidats potentiels, les témoignages des employés ayant souvent plus de résonance que les déclarations génériques de l'entreprise. L'authenticité est également essentielle, car les candidats sont attirés par des marques qui semblent authentiques et transparentes.

Malgré les avantages, les recruteurs doivent être patients lorsqu’ils utilisent l’inbound marketing, car il ne s’agit pas d’une solution miracle pour répondre aux besoins immédiats en matière de recrutement. Cette nouvelle approche nécessite un changement de mentalité et la capacité de gérer efficacement des bases de données pour gérer un plus grand volume de candidats potentiels. Si les réseaux sociaux peuvent générer un plus grand bassin de candidats, ils peuvent également entraîner une augmentation du nombre de candidats non qualifiés.

Dans l’ensemble, les médias sociaux sont devenus un outil précieux permettant aux recruteurs d’attirer et d’entrer en contact avec les candidats. Cependant, il est important que les employeurs adaptent leurs stratégies et donnent la priorité à la qualité de leur contenu pour garantir leur réussite dans le paysage changeant du recrutement.

