Nouvelle loi sur la marijuana dans l'Ohio : ce que vous devez savoir

Résumé : La nouvelle loi de l'Ohio sur la marijuana permettra aux personnes de plus de 21 ans de posséder une certaine quantité de marijuana et de cultiver leurs propres plantes. Cependant, l’achat de marijuana restera illégal jusqu’à ce que des réglementations concernant les dispensaires récréatifs soient établies. De plus, il existe des restrictions quant aux endroits où la marijuana peut être consommée, et certains groupes, tels que les personnes de moins de 21 ans et les propriétaires d'armes à feu, ont des limites sur la consommation de marijuana.

1. La possession est légale, l’achat ne l’est pas :

À partir de jeudi, les habitants de l'Ohio âgés de 21 ans et plus auront le droit de posséder jusqu'à 2.5 onces de marijuana sous forme de plante ou jusqu'à 15 grammes sous forme d'extrait. Ils seront également autorisés à cultiver jusqu’à six plantes par adulte, avec un maximum de 12 plantes par foyer. Cependant, il n’existera aucun moyen légal d’acheter de la marijuana, car la réglementation relative aux dispensaires récréatifs ne sera en vigueur qu’à la mi-2024.

2. Restrictions d'utilisation :

Bien que la possession soit autorisée, fumer de la marijuana est interdit dans les lieux publics intérieurs et sur les lieux de travail en raison de l'interdiction de fumer à l'intérieur de l'Ohio, adoptée en 2006. La nouvelle loi interdit également la consommation de marijuana dans les espaces publics extérieurs et dans les véhicules. Cependant, la loi donne aux gouvernements locaux le pouvoir d'établir leurs propres règles en matière de consommation publique.

3. Limites quant aux personnes pouvant l'utiliser :

Il existe plusieurs catégories de personnes qui seront confrontées à des restrictions quant à la consommation de marijuana à des fins récréatives :

– Les personnes de moins de 21 ans ne seront pas légalement autorisées à posséder de la marijuana.

– Certains locataires peuvent avoir des restrictions imposées par les propriétaires dans leurs contrats de location.

– Les employeurs ont le droit de maintenir des lieux de travail sans drogue, d’interdire aux employés de consommer de la marijuana et d’appliquer des mesures disciplinaires.

– Les propriétaires d’armes à feu sont confrontés à des limites imposées par la loi fédérale, car la consommation de marijuana peut entraîner la perte de la capacité de recevoir, de posséder ou d’acheter des armes à feu. La vérification des antécédents requise pour l'achat d'armes à feu porte spécifiquement sur la consommation de marijuana, et mentir sur le formulaire est un crime fédéral.

En conclusion, la nouvelle loi sur la marijuana de l'Ohio accorde des droits de possession aux personnes majeures, mais l'achat de marijuana reste illégal pour le moment. La consommation est restreinte dans certains endroits et divers groupes, notamment les moins de 21 ans et les propriétaires d'armes à feu, sont confrontés à des limites de consommation de marijuana. Il est important que les individus comprennent et respectent ces réglementations afin d’éviter des conséquences juridiques.

