Le Realme GT5 Pro a fait ses débuts très attendus en Chine. Bénéficiant d'un design époustouflant, ce smartphone phare partage plusieurs composants avec le OnePlus 12. Cependant, il se démarque par une gamme de fonctionnalités et de capacités impressionnantes.

Sous le capot, le Realme GT5 Pro abrite la dernière puce Snapdragon 8 Gen 3 pour des performances exceptionnelles. Il est associé à 12 Go ou 16 Go de RAM LPDDR5X et offre des options de stockage de 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage UFS 4.0. Pour garantir un refroidissement efficace, l'appareil intègre une chambre à vapeur de 12,000 2 mmXNUMX, offrant une gestion thermique optimale.

Le Realme GT5 Pro présente un dos en cuir végétalien élégant disponible dans les couleurs Red Rock et Bright Moon, ainsi qu'une option Starry Night au fini verre texturé. À l’avant, vous trouverez un fascinant écran AMOLED de 6.78 pouces avec une résolution de 2780 1264 x 144 2,160 px. Cet écran offre un taux de rafraîchissement maximal de 4,500 Hz, un taux d'échantillonnage tactile de 1,000 1,600 Hz et une incroyable luminosité maximale de XNUMX XNUMX nits. Avec le contrôle manuel, le panneau peut atteindre jusqu'à XNUMX XNUMX nits, et avec la luminosité automatique, il monte jusqu'à XNUMX XNUMX nits. De plus, un scanner d’empreintes digitales est parfaitement intégré au panneau.

Semblable au OnePlus 12, le Realme GT5 Pro dispose d’une impressionnante batterie de 5,400 100 mAh. Il prend en charge la charge filaire de 50 W et la charge sans fil de XNUMX W, garantissant une recharge rapide et pratique.

La configuration de la caméra du Realme GT5 Pro est remarquable, avec un capteur principal 50 MP LYT-808 1/1.4 pouces et un objectif 23 mm f/1.69. Il dispose également d'une caméra à zoom périscope équipée d'un plus grand capteur IMX50 890 MP 1/1.56 pouces et d'un objectif 65 mm f/2.6. Enfin, il existe un appareil photo ultra-large à mise au point fixe de 8 MP f/2.2 avec un capteur de 1/4.0 pouce, offrant une polyvalence pour capturer diverses perspectives.

En termes de fonctionnalités supplémentaires, le Realme GT5 Pro intègre Air Gestures, permettant aux utilisateurs d'interagir avec leur appareil à l'aide de mouvements de la main. Il comprend un geste de déverrouillage de la paume, qui, selon Realme, est aussi sécurisé que le déverrouillage du visage. L'appareil dispose également de haut-parleurs stéréo réglés par Dolby Atmos et d'un moteur de vibration linéaire sophistiqué pour un retour haptique amélioré. De plus, il est classé IP64, offrant une protection totale contre la poussière et une résistance aux éclaboussures d’eau.

Le Realme GT5 Pro est disponible en précommande et commencera à être expédié le 14 décembre. En bonus, les clients recevront une paire de Realme Buds Classic Edition 2 et un crédit de 100 CNY (15 $, 13 €, 1,200 3,298 INR) pour d'autres achats dans la boutique en ligne de Realme en Chine. Avec la réduction appliquée, le prix des différents modèles est le suivant : 430 38,680 CNY (12 €, 256 3,598 INR) pour le modèle 470/42,260 Go, 16 256 CNY (3,898 €, 510 45,700 INR) pour le modèle 16/512 Go, 4,198 550 CNY (€ 49,245, INR 16 1) pour le modèle XNUMX/XNUMX Go et XNUMX XNUMX CNY (XNUMX €, INR XNUMX XNUMX) pour le modèle haut de gamme XNUMX Go/XNUMX To.

