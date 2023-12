En l’espace de 25 ans, « Les Sopranos » a consolidé son statut de série télévisée les plus influentes de tous les temps. Depuis sa première en janvier 1999, la série a captivé le public avec son portrait réaliste de la famille mafieuse de North Jersey et ses personnages complexes. Et malgré l’évolution du paysage du streaming de contenu, « Les Sopranos » continue d’attirer de nouvelles générations de fans.

Selon Steven Gorelick, directeur de la New Jersey Motion Picture and Television Commission, la série a été une icône et a changé la donne. « Les Sopranos » ont révolutionné la télévision, ne laissant aucune place au débat. Gorelick souligne que la représentation du New Jersey par le créateur David Chase en tant que personnage lui-même était un aspect unique et révolutionnaire de la série. Même après 25 ans, il existe encore de nombreux endroits dans le New Jersey qui figuraient dans « Les Sopranos » et qui peuvent être visités par les fans aujourd'hui.

Gorelick loue l'attention portée aux détails par Chase lorsqu'il s'agit de faire référence avec précision au New Jersey. En tant que natif de l'État, Chase était très fier de présenter l'État qu'il a connu et dans lequel il a grandi. Cette authenticité a trouvé un écho auprès du public et a contribué à la popularité durable de la série.

Cependant, « Les Sopranos » était plus qu’un drame policier. Il abordait les thèmes de la loyauté, de la fidélité, des relations familiales et de la santé mentale. Gorelick note que de nombreuses émissions de télévision et services de streaming actuels ont été influencés par les méthodes révolutionnaires des « Sopranos », qui ont adopté une approche cinématographique, rompant avec les formats d'émissions de télévision traditionnels.

L’impact des Sopranos s’étend au-delà du spectacle lui-même. Gorelick pense que cela préfigurait l'avenir du secteur en plein essor des émissions et des films tournés dans le New Jersey. Les atouts de l'État, notamment un bassin d'individus talentueux et des lieux de tournage diversifiés, en ont fait une destination attrayante pour les cinéastes. De plus, le programme de crédit d'impôt du New Jersey a encore renforcé son attrait en tant que lieu de tournage.

Si l’on revient sur les 25 dernières années, il est clair que « Les Sopranos » reste un morceau important et apprécié de l’histoire de la télévision. Son influence sur le média et son impact culturel sont indéniables, établissant une nouvelle norme en matière de narration et changeant à jamais le paysage télévisuel.

En savoir plus dans l'histoire Web : L'impact durable de « Les Sopranos » à la télévision