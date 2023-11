Comportements des souris et activité cérébrale : décrypter la connexion

By

Les souris sont des créatures très actives, souvent engagées dans divers mouvements et comportements. Qu'il s'agisse de toiletter, de renifler ou de remuer leurs moustaches, ces actions génèrent des signaux neuronaux qui s'étendent à différentes régions du cerveau. Bien que ces signaux donnent un aperçu des activités instantanées d’une souris, leur signification précise reste insaisissable.

Dans une étude révolutionnaire, des chercheurs du Janelia Research Campus de HHMI ont développé un outil appelé Facemap, exploitant des réseaux neuronaux profonds pour établir un lien entre les mouvements du visage d'une souris (yeux, moustaches, nez et bouche) et l'activité neuronale du cerveau. En comprenant comment ces comportements spontanés sont en corrélation avec les signaux émis à l’échelle du cerveau, les scientifiques espèrent percer les mystères de la représentation neuronale.

Atika Syeda, étudiante diplômée du Stringer Lab et auteur principal de l'étude, explique l'objectif : identifier les comportements représentés dans des régions spécifiques du cerveau et améliorer les mécanismes de suivi. Des travaux antérieurs des dirigeants du groupe Janelia, Carsen Stringer et Marius Pachitariu, ont démontré qu'une activité cérébrale apparemment aléatoire est en fait motivée par ces mouvements spontanés. Cependant, les mécanismes sous-jacents restent mal compris.

Le développement de Facemap représente une avancée significative dans le décodage des signaux à l’échelle du cerveau. En suivant et en analysant les mouvements du visage, les chercheurs peuvent mieux comprendre les comportements et les activités spécifiques représentés par les neurones. Cet outil ouvre de nouvelles voies pour découvrir la relation complexe entre les comportements de la souris et l'activité cérébrale.

À mesure que la recherche progresse, les scientifiques espèrent qu’une compréhension plus claire de ces connexions permettra de mieux comprendre la manière dont le cerveau traite et utilise les informations provenant des mouvements du visage. En décodant la représentation neuronale des comportements, cette recherche a le potentiel de faire progresser considérablement nos connaissances sur la fonction cérébrale et de fournir des informations précieuses pour les études futures.

Questions fréquentes

Q : Qu'est-ce que Facemap ?

Facemap est un outil développé par des chercheurs du Janelia Research Campus de HHMI. Il utilise des réseaux neuronaux profonds pour établir un lien entre les mouvements du visage d'une souris et l'activité neuronale du cerveau.

Q : Quelle est l’importance d’étudier les comportements et l’activité cérébrale des souris ?

L'étude des comportements et de l'activité cérébrale des souris peut fournir des informations précieuses sur la manière dont le cerveau traite et représente les informations. En comprenant la représentation neuronale de comportements spécifiques, les chercheurs peuvent mieux comprendre le fonctionnement cérébral.

Q : Comment fonctionne Facemap ?

Facemap suit et analyse les mouvements du visage, tels que les mouvements des yeux, des moustaches, du nez et de la bouche, chez la souris. Il relie ensuite ces informations à l’activité neuronale correspondante dans le cerveau, fournissant ainsi un aperçu des comportements représentés par des régions spécifiques du cerveau.

Q : Quelles sont les applications potentielles de cette recherche ?

Cette recherche a le potentiel d’améliorer notre compréhension du fonctionnement cérébral et pourrait avoir des implications dans divers domaines, notamment les neurosciences, la psychologie et la médecine. Cela pourrait contribuer aux progrès dans la compréhension des troubles cérébraux et au développement de thérapies ciblées.