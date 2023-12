Ray-Ban et Meta s'associent à des musiciens et des athlètes pour une nouvelle collection de lunettes intelligentes

Ray-Ban et Meta se sont associés aux musiciens Maluma, Erykah Badu et Coi Leray, ainsi qu'à la star du tennis Coco Gauff, pour promouvoir leur dernière collection de lunettes intelligentes. Le nouveau Ray-Ban | Les lunettes intelligentes Meta visent à offrir aux utilisateurs un moyen mains libres de capturer, partager et diffuser en direct leurs expériences sans avoir besoin d'interagir constamment avec les écrans de leur téléphone.

Ces lunettes de haute technologie sont équipées de fonctionnalités impressionnantes, notamment la possibilité de prendre des photos 12MP, d'enregistrer des vidéos 1040p, de passer des appels téléphoniques et d'utiliser les capacités de l'IA. Les utilisateurs peuvent désormais facilement documenter leurs moments et se connecter avec les autres sans avoir à manipuler leur smartphone.

Pour susciter l'enthousiasme pour la nouvelle collection, Ray-Ban et Meta ont lancé une campagne de stars mettant en vedette Maluma, qui a démontré les caractéristiques innovantes dans une vidéo enregistrée lors de son récent concert au Madison Square Garden. Le chanteur colombien a partagé une vue à la première personne de sa performance sur scène, mettant en valeur les capacités uniques des lunettes intelligentes.

La campagne est disponible sur les réseaux sociaux de Ray-Ban et Meta, et les lunettes intelligentes sont désormais disponibles à l'achat sur le site Web de Ray-Ban, à des prix commençant à 299 $ la paire.

En plus de cette collaboration, Ray-Ban a également lancé les lunettes de soleil Scuderia Ferrari Las Vegas Ltd., une collection en édition limitée conçue pour célébrer le célèbre constructeur automobile italien après le récent Grand Prix de Las Vegas en Formule XNUMX.

Avec cette nouvelle collection de lunettes intelligentes, Ray-Ban et Meta visent à révolutionner la façon dont nous capturons et partageons nos expériences, en offrant une solution transparente et mains libres pour rester connecté dans ce monde de plus en plus numérique.

En savoir plus dans l'histoire Web : Ray-Ban et Meta s'associent à des musiciens et des athlètes pour une nouvelle collection de lunettes intelligentes