Le ScreenDress contrôlé par l'esprit : fusionner la mode et la technologie avec Raspberry Pi

By

Anouk Wipprecht, une designer de renom, a présenté un projet innovant appelé ScreenDress imprimé en 3D, qui fusionne technologie et mode à l'aide du Raspberry Pi. La robe comporte plusieurs écrans qui changent en temps réel en fonction des ondes cérébrales, permettant à celle qui la porte d'influencer directement la robe. Cette création, connue sous le nom de ScreenDress, présente des composants de pointe axés sur l'IA.

Le porteur de la robe utilise un capteur EEG, appelé électroencéphalogramme. Le capteur doit être entraîné à reconnaître les ondes cérébrales de base du porteur par rapport à celles stimulées ou focalisées. Lorsque les ondes cérébrales de la personne qui la porte atteignent une certaine intensité, les six écrans LCD ronds de la robe réagissent en affichant des globes oculaires aux pupilles élargies.

Chaque globe oculaire est soutenu par un Raspberry Pi Zero, qui se connecte à l'écran LCD et le met à jour en conséquence. Le casque BCI à 4 canaux, appelé Unicorn Headband, sert de capteur EEG et a été spécifiquement imprimé en 3D pour ce projet, à l'aide d'une imprimante HP Jet Fusion 5420W. Tous les composants imprimés en 3D ont été conçus par Wipprecht à l'aide de l'application de CAO basée sur un navigateur appelée Onshape.

Wipprecht souligne la facilité de formation du système d'apprentissage automatique pour chaque utilisateur, car cela ne prend que deux minutes environ. Le projet ScreenDress a été présenté au festival ARS Electronica à Linz, en Autriche et sera présenté lors d'autres événements à l'avenir.

Si vous recherchez un projet Raspberry Pi pour inspirer votre côté avant-gardiste, le ScreenDress contrôlé par l'esprit est certainement quelque chose à considérer.

Sources : Voxel Matters

Définitions:

Raspberry Pi : un ordinateur monocarte abordable et très polyvalent, couramment utilisé dans divers projets technologiques.

Capteur EEG : capteur d'électroencéphalogramme qui mesure et enregistre l'activité électrique dans le cerveau.

LCD : Liquid Crystal Display, un écran plat utilisé pour la sortie visuelle.

Casque BCI : un casque monté sur la tête qui utilise la technologie d'interface cerveau-ordinateur pour contrôler des appareils ou des applications externes.

Application CAO : logiciel de conception assistée par ordinateur utilisé pour créer et modifier des conceptions numériques pour l'impression 3D.