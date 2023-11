La nouvelle ère de l'informatique industrielle : présentation du PC à panneau Raspberry Pi 5 d'EDATEC

By

Dans une démarche révolutionnaire, EDATEC a lancé son premier produit industriel basé sur le Raspberry Pi 5. Ce Panel PC innovant, disponible en variantes 7 et 10 pouces, est spécifiquement conçu pour les applications industrielles. Au prix de 258 $, il propose un package impressionnant comprenant un Raspberry Pi 5 avec 8 Go de RAM, ce qui en fait une solution puissante et polyvalente pour les besoins informatiques industriels.

Le Panel PC est doté d'un écran LCD TFT haute résolution avec rétroéclairage LED, offrant des visuels nets et des couleurs éclatantes. Le modèle 7 pouces offre une résolution de 1024×600, tandis que la variante plus grande de 10 pouces offre une résolution encore plus impressionnante de 1280×800. Les deux écrans prennent en charge la fonctionnalité multi-touch 10 points, permettant une interaction intuitive et précise.

L'une des caractéristiques les plus intrigantes du Panel PC EDATEC est son potentiel pour une configuration à trois moniteurs. En exposant les deux ports micro HDMI, les utilisateurs peuvent étendre leur espace de travail et améliorer leur productivité. Cette flexibilité ouvre de nouvelles possibilités de multitâches et de multitâches dans les environnements industriels.

Bien que la fiche technique fasse allusion à la disponibilité d'une caméra en option, les détails concernant la compatibilité restent inconnus. Néanmoins, cet ajout pourrait grandement améliorer les fonctionnalités du Panel PC, qu'il s'agisse d'une caméra USB ou compatible avec les caméras officielles Raspberry Pi.

Conçu dans un souci de durabilité, le Panel PC EDATEC est construit en aluminium robuste, garantissant sa résilience dans les environnements industriels difficiles. L'indice de dureté 6H de l'écran offre une protection supplémentaire contre les rayures et les impacts, augmentant ainsi sa durée de vie et sa fiabilité.

Le Raspberry Pi 5, solidement fixé à l'arrière de l'écran, offre un accès pratique à tous les ports. Cependant, il convient de noter qu'il n'y a pas de rupture GPIO et que le boîtier en aluminium semble refroidir passivement le Raspberry Pi pour atténuer les problèmes de chauffage potentiels.

Pour répondre à différentes exigences, EDATEC propose deux versions du Panel PC sur Aliexpress. Le modèle à 258 $ comprend un écran de 10 pouces, un Raspberry Pi 5 avec 8 Go de RAM et une carte microSD de 32 Go. En décodant la liste Aliexpress, il semble qu'aucun appareil photo ne soit inclus dans cette variante particulière.

Avec le Raspberry Pi 5 Panel PC d'EDATEC, les clients industriels peuvent désormais profiter des avantages de cette technologie de pointe. Cette solution puissante et riche en fonctionnalités ouvre de nouvelles possibilités en informatique industrielle, révolutionnant la manière dont les entreprises opèrent dans divers secteurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

1. En quoi le Panel PC EDATEC Raspberry Pi 5 diffère-t-il des autres ordinateurs industriels ?

Le Panel PC EDATEC se distingue en utilisant le Raspberry Pi 5, offrant de puissantes capacités informatiques à un prix abordable. Son format compact, sa polyvalence et sa facilité d'intégration avec les systèmes existants en font un excellent choix pour les applications industrielles.

2. Puis-je connecter plusieurs moniteurs au Panel PC EDATEC ?

Oui, le Panel PC expose deux ports micro HDMI, permettant une configuration à trois moniteurs. Cette fonctionnalité améliore la productivité, permettant aux utilisateurs de travailler simultanément sur plusieurs écrans.

3. Le Panel PC EDATEC est-il compatible avec les caméras Raspberry Pi ?

Bien que le Panel PC mentionne une caméra en option, les détails de sa compatibilité restent incertains. Il reste à préciser s'il est compatible avec les caméras officielles Raspberry Pi ou s'il prend en charge les caméras USB.

4. Comment le Raspberry Pi est-il refroidi dans le Panel PC EDATEC ?

Le Panel PC EDATEC est conçu pour le refroidissement passif. Le boîtier en aluminium dissipe efficacement la chaleur du Raspberry Pi 5, garantissant des performances optimales dans les environnements industriels.

5. Quelles sont les variantes disponibles du Panel PC EDATEC ?

EDATEC propose deux variantes du Panel PC sur Aliexpress : le modèle 7 pouces et le modèle 10 pouces. Chaque variante offre différentes tailles d'écran et résolutions, répondant à divers besoins informatiques industriels.