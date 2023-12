Ameri-Merc : le restomod allemand le plus méchant d'Amérique par Tucci Hot Rods

Dans une petite ville du centre de New York, Tucci Hot Rods a porté le concept de restomod vers de nouveaux sommets avec sa dernière création. Alors que les puristes peuvent affirmer que modifier une Mercedes 190E classique avec un moteur Cosworth correspondant aux numéros est un sacrilège, Tucci Hot Rods ne diffère pas. Au lieu de se conformer aux règles traditionnelles, ils ont décidé de donner à cette berline sportive allemande une touche véritablement américaine.

Fini le moteur Cosworth, remplacé par le cœur battant d’un pick-up Ford F-150 Raptor de deuxième génération – l’EcoBoost V6. Sous les mains habiles de Dom Tucci, les supports personnalisés intègrent parfaitement le V6 EcoBoost dans le compartiment moteur du 190E. Mais ce moteur n’est pas un EcoBoost ordinaire : il a été transformé en une véritable centrale électrique.

Équipé de deux turbocompresseurs BorgWarner EFT6758 capables de gérer un étonnant boost de 30 psi, ce restomod génère environ 700 chevaux pour les pneus. Associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq vitesses Bowler-Tremec TKX Carbon Edition et à un kit d'embrayage à double disque d'Advanced Clutch Technology, il offre une expérience de conduite palpitante pas comme les autres.

Tucci Hot Rods ne s'est pas arrêté là. Pour garantir que l'Ameri-Merc puisse gérer toute cette puissance, ils ont adapté la suspension avant d'un kit destiné aux Mustangs SN95, complet avec des étriers à quatre pistons Wilwood Superlite et des disques de 13 pouces. Avec son abondance de puissance, cette bête peut prendre des virages avec l’agilité d’un véhicule beaucoup plus ancien et peut-être même dériver avec finesse.

Félicitations à Tucci Hot Rods pour avoir créé l'un des restomods allemands les plus impressionnants vus en Amérique ces dernières années. Cette fusion unique de l’ingénierie allemande et de la puissance américaine met en valeur les possibilités illimitées de la personnalisation automobile. Même si cela peut diviser les opinions, on ne peut nier le savoir-faire et les performances impressionnants de cet Ameri-Merc.

