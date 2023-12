Mercedes 190E personnalisée : un restomod allemand bestial

Dans le monde des classiques européens, une Mercedes 190E aux numéros correspondants avec un moteur Cosworth est considérée comme l'incarnation de la perfection. Cependant, les puristes pourraient hausser les sourcils à la vue d’une version modifiée, notamment celle trouvée dans le centre de New York. Cette Mercedes 190E particulière a subi une transformation à couper le souffle, avec son groupe motopropulseur d'origine remplacé par le cœur battant d'un Ford F-150 Raptor de deuxième génération – le V6 EcoBoost.

Cette superbe création restomod est l'idée originale de Dom Tucci, propriétaire de Tucci Hot Rods à Marcy, New York. Connus pour leur expertise dans la personnalisation des Ford, Tucci et son équipe ont abordé avec succès des projets impliquant des Mustangs, des Broncos et même une conversion tout-terrain de l'écono-box EcoSport. Cependant, avec la Mercedes 190E, ils voulaient sortir de leur zone de confort et explorer de nouvelles possibilités.

Finis les moteurs M102 à quatre cylindres en ligne ou M103 à six cylindres en ligne montés en usine. À leur place se trouve le V6 EcoBoost modifié, boosté par deux turbocompresseurs BorgWarner EFT6758 capables de gérer plus de 30 psi de pression de suralimentation. Ce moteur monstrueux est capable de fournir environ 700 chevaux aux pneus, ce qui fait que le 190 Cosworth d'origine semble lent en comparaison.

Pour gérer cette immense puissance, Tucci Hot Rods a équipé la voiture d'une boîte de vitesses manuelle à cinq vitesses Bowler-Tremec TKX Carbon Edition, complétée par un kit d'embrayage à double disque d'Advanced Clutch Technology. L'arrière est doté d'un différentiel Subaru STI avec des essieux fabriqués sur mesure, garantissant des performances optimales sur la route.

Avec une suspension avant adaptée des Mustangs SN95, avec des étriers à quatre pistons Wilwood Wuperlite et des disques de 13 pouces, ce restomod est prêt à conquérir les virages avec facilité. Son abondance de puissance signifie également qu’il a le potentiel de provoquer des dérives palpitantes, laissant ses pneus arrière au bord de l’explosion.

Chapeau bas à Tucci Hot Rods pour avoir créé l'un des restomods allemands les plus formidables vus aux États-Unis depuis des années. Cette Mercedes 190E personnalisée témoigne de leur savoir-faire, repoussant les limites du possible et insufflant une nouvelle vie à un véhicule classique.

