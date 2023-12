La défense des Rangers attend le retour de K'Andre Miller

By

Sommaire : Les Rangers de New York comptent sur le défenseur Adam Fox pour intensifier son jeu en l'absence de K'Andre Miller. Après une absence de 10 matchs, Fox est revenu sur la glace le 29 novembre et a réalisé sa meilleure performance à ce jour lors du récent match contre les Maple Leafs de Toronto. Associé à Ryan Lindgren, Fox a dominé son match contre le premier trio des Maple Leafs. Malgré le récent déclin des Rangers, le jeu solide de Fox donne de l'espoir à la défense en difficulté de l'équipe.

Les Rangers font face à un état de changement du côté défensif en raison du statut incertain de Miller et du récent déclin de l'équipe. Le retour en forme de Fox ne pourrait pas arriver à un meilleur moment. Les Rangers ont besoin qu'il soit le joueur qu'il était la saison dernière lorsqu'il a remporté le trophée Norris et qu'il a toujours été l'un des meilleurs défenseurs de la ligue.

Lors du match de mardi contre les Maple Leafs, le duo Fox-Lindgren avait un avantage stupéfiant en termes de tentatives de tir, de tirs, d'occasions de marquer et d'occasions à haut danger. Ils ont dominé leur match et ont limité les occasions de marquer des Maple Leafs. L'entraîneur-chef Peter Laviolette a félicité Fox pour ses instincts offensifs et sa capacité d'élite à réaliser des jeux.

Même si le duo Jones-Schneider a parfois connu des difficultés, Laviolette estime qu'ils ont été victimes de malchance. Malgré des chiffres périphériques décents, les deux hommes ont été sur la glace pour plus de buts contre que pour. Laviolette voit du potentiel chez les jeunes défenseurs et croit qu'ils peuvent améliorer leur différentiel de buts.

Les Rangers devront attendre le retour de Miller pour solidifier leur alignement défensif. En attendant, ils compteront sur Fox et Lindgren pour ancrer la défense et assurer la stabilité. Si Fox peut continuer à performer à un niveau élevé, cela profitera grandement à l’équipe alors qu’elle tente de redresser sa saison. Les Rangers ont besoin que leur défense s'intensifie, et la récente performance de Fox montre qu'il est à la hauteur.