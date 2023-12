Raleigh vend un terrain à Habitat pour l'humanité pour le développement de logements abordables

Les dirigeants de la ville de Raleigh ont pris une mesure importante pour faire face à la hausse du coût du logement en vendant un terrain évalué à plus de 650,000 1 dollars à Habitat pour l'humanité du comté de Wake pour seulement XNUMX dollar. La propriété, située près du parc-o-bus GoRaleigh sur Poole Road, sera utilisée pour la construction de neuf maisons en rangée dans le cadre du projet de quartier Old Poole Place d'Habitat pour l'humanité. Ce développement vise à offrir des options de logement abordables aux acheteurs d’une première maison ayant des revenus admissibles.

Sur les neuf maisons en rangée, deux seront rendues abordables aux ménages gagnant jusqu'à 60 % du revenu médian de la région (AMI), avec un plafond de revenu maximum de 67,980 80 $ pour une famille de quatre personnes. Les sept maisons en rangée restantes seront abordables pour les ménages gagnant jusqu'à 90,650 % de l'AMI, avec un plafond de 322,000 60 $ pour une famille de quatre personnes. La ville estime les prix de vente initiaux à environ 354,000 80 $ pour ceux qui respectent la limite de XNUMX % de l'AMI et à environ XNUMX XNUMX $ pour ceux qui respectent la limite de XNUMX % de l'AMI.

Le directeur municipal Marchell Adams-David a exprimé son enthousiasme face à la possibilité d'accéder à la propriété à prix abordable, déclarant que la ville a constamment offert des opportunités de logements abordables tout au long de l'année. Ce partenariat avec Habitat pour l'humanité permettra à neuf familles supplémentaires d'acheter des logements abordables et d'améliorer l'accès aux transports en commun pour les résidents du quartier Old Poole Place.

En plus de la vente de terrains à faible coût, les ménages peuvent également avoir droit à jusqu'à 45,000 XNUMX $ via le programme d'aide à l'achat de maison de Raleigh, qui aide à payer les acomptes et autres frais de clôture afin de réduire davantage le prix global des maisons. En subventionnant les développements abordables et en mettant des terrains à disposition à un coût réduit, la ville vise à aider les promoteurs à maintenir l'abordabilité du logement dans la communauté.

Patricia Burch, PDG d'Habitat Wake, a exprimé sa gratitude pour le partenariat à long terme de la ville, soulignant l'impact positif que la collaboration aura sur l'amélioration de l'accès au logement pour tous les membres de la communauté. Cette initiative s'aligne sur la mission d'Habitat pour l'humanité de fournir des logements sûrs et abordables à ceux qui en ont besoin.