Raising Cane's ouvre un deuxième emplacement dans la région de Pittsburgh et attire des foules massives

De fervents fans de Raising Cane's ont fait la queue pendant des heures devant le restaurant récemment ouvert sur la route 30 à North Versailles, marquant le deuxième emplacement de la célèbre chaîne de doigts de poulet dans la région de Pittsburgh. L'enthousiasme était palpable alors que les clients attendaient l'occasion de savourer les célèbres bâtonnets de poulet du restaurant.

Pour célébrer l'ouverture officielle, l'entreprise a organisé un tirage au sort où les clients avaient la possibilité de gagner des repas Cane's gratuits pendant un an. Parmi les heureux gagnants se trouvait Joseph Russell, un résident de North Side, qui a exprimé son amour pour le poulet de Raising Cane et son impatience à l'idée de leur arrivée dans la région.

«Nous servons des repas avec des doigts de poulet. C'est la seule chose qui figure sur notre menu », a expliqué Justin Pesicek, chef régional des restaurants chez Raising Cane's. «Nous préparons des repas avec des doigts de poulet mieux que quiconque. Nous avons une sauce Raising Cane's signature que nous préparons à partir de zéro. C'est une recette secrète que les gérants préparent chaque jour.

Cet emplacement au nord de Versailles marque le huitième Raising Cane's en Pennsylvanie et le 759e dans l'ensemble du pays. Suite au succès de la première succursale locale à Oakland plus tôt cette année, la société prévoit d'ouvrir deux sites supplémentaires en 2024 : un à South Fayette et un autre à Pleasant Hills. La construction de ces futurs restaurants est déjà en cours, et les clients enthousiastes peuvent s'attendre à découvrir bientôt les saveurs alléchantes de Raising Cane's dans ces nouvelles zones.

Alors que Raising Cane's continue d'étendre sa présence à Pittsburgh, il est clair que la demande pour ses délicieux bâtonnets de poulet et sa sauce signature reste élevée. L'engagement de la marque à proposer un menu simple mais irrésistible est sans aucun doute une formule gagnante qui incite les clients à revenir.

