Concevoir des boîtiers SMART pour minimiser les interférences sonores sur les sites de radiotélescopes

Une équipe multidisciplinaire d'experts a développé une solution innovante pour minimiser les interférences sonores sur les sites de radiotélescopes. Les radiotélescopes captent de faibles signaux radio provenant de sources cosmiques lointaines, et tout type de bruit peut perturber ou déformer ces signaux, entravant ainsi les études astronomiques. Il est donc crucial de maintenir un environnement silencieux sur le site du télescope.

Pour résoudre ce problème, l’équipe a conçu des « boîtiers SMART » avancés pour alimenter le télescope SKA-Low (Square Kilometer Array Low Frequency) en Australie occidentale. Ces boîtiers SMART sont équipés pour éliminer le bruit causé par les équipements électroniques tels que le Wi-Fi, les téléphones portables, les télescopes et autres gadgets dans et autour de l'installation radio.

Avec 24 prototypes de boîtiers SMART prêts à être installés sur le site SKA, les experts visent à créer un environnement sans bruit propice à la réalisation d'observations astronomiques précises. En fournissant une alimentation électrique propre au télescope, ces boîtiers SMART bloquent efficacement toute interférence sonore potentielle qui pourrait entraver la détection de faibles signaux radio.

Les boîtiers SMART ont été minutieusement conçus pour garantir qu'ils soient les plus silencieux possible, évitant tout bruit électrique ou mécanique. Ceci est essentiel pour maintenir la sensibilité du radiotélescope et permettre une collecte de données précise.

Le succès de cette initiative ouvrira la voie à de meilleures études astronomiques en minimisant l'impact des sources de bruit externes sur les sites de radiotélescopes. En combinant l'expertise de diverses disciplines, l'équipe a démontré l'importance de la collaboration pour trouver des solutions innovantes aux défis scientifiques.

Ce développement met en évidence les efforts continus visant à repousser les limites de l’astronomie et à améliorer notre compréhension de l’univers. Avec l'installation des boîtiers SMART, le télescope SKA-Low en Australie occidentale sera bien équipé pour réaliser des découvertes révolutionnaires dans le domaine de la radioastronomie.

Définitions:

– Radiotélescopes : Instruments utilisés pour détecter et étudier les ondes radio émises par les objets célestes.

– Interférence sonore : signaux indésirables ou perturbations qui perturbent la réception des signaux radio souhaités.

– Boîtes SMART : systèmes d'alimentation électrique avancés conçus pour minimiser les interférences sonores sur les sites de radiotélescopes.

Sources:

