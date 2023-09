Ionisation de l'eau induite par les rayonnements liée aux ions métalliques solvatés : une étude met en lumière les mécanismes de dommages

By

Une étude internationale récente publiée dans Nature Chemistry a révélé de nouvelles informations sur les mécanismes sous-jacents aux dommages causés par les radiations au niveau moléculaire. La recherche révèle à quel point l’ionisation de l’eau est étendue et localisée en raison de processus ultrarapides déclenchés par l’ionisation au niveau du noyau des ions métalliques solvatés.

Les dommages causés par les radiations, en particulier dans les systèmes biologiques, sont principalement dus à l'ionisation des molécules d'eau et à la formation ultérieure de radicaux et d'électrons de faible énergie. Les théories précédentes suggéraient que les dommages causés par les radiations étaient principalement causés par des événements aléatoires le long du trajet des radiations, ionisant directement les biomolécules. Cependant, cette étude remet en question cette vision, en montrant que l’initiation des dommages causés par les radiations est étroitement liée aux ions métalliques solvatés présents dans l’eau.

La recherche a étudié le comportement des ions Al3+ dans des solutions aqueuses après ionisation au niveau du cœur. Il a été découvert que la relaxation électronique dans ces systèmes implique deux processus de désintégration séquentiels soluté-solvant médiés par le transfert d'électrons. Ces étapes de relaxation entraînent la formation d’espèces hautement réactives et l’ionisation de l’eau, créant des « points chauds » de dommages causés par les radiations.

Cette étude a de vastes implications, notamment dans le contexte de la radiothérapie pour le traitement du cancer. Comprendre les mécanismes des dommages causés par les radiations est crucial pour optimiser les stratégies de traitement. De plus, cette recherche pourrait contribuer aux progrès dans la réparation des molécules d’ADN et au développement de mesures de radioprotection plus efficaces dans divers domaines.

L’étude a utilisé des techniques expérimentales avancées, notamment la spectroscopie de photoémission à jet liquide, combinées à des calculs ab initio de haut niveau pour confirmer l’apparition de ces processus complexes. Cela représente une avancée significative dans notre compréhension des dommages causés par les radiations au niveau moléculaire, mettant en évidence le rôle des ions métalliques solvatés dans le déclenchement de ces processus.

Dans l’ensemble, cette étude fournit des informations précieuses sur les mécanismes d’ionisation de l’eau induite par les rayonnements et sa relation avec les ions métalliques solvatés. Il élargit notre compréhension des dommages causés par les radiations et de leurs applications potentielles dans divers domaines scientifiques et médicaux.

Source : Chimie naturelle (DOI : 10.1038/s41557-023-01302-1)