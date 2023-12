Nouvel article : Rad révolutionne le streaming vidéo avec l'intégration du Web 3.0

Rad, la plateforme révolutionnaire de streaming vidéo, a fait des progrès significatifs lors de son dernier cycle de financement dirigé par Ayre Ventures. Mais la véritable révolution réside dans son intégration avec la Blockchain BSV, transformant la façon dont les utilisateurs publient et achètent du contenu. Désormais, Rad propose une expérience transactionnelle transparente de vidéo à la demande (TVOD), ainsi que des vidéos NFT ouvertes ou en édition limitée.

Il est révolu le temps où l'on comptait sur des plugins de navigateur pour accéder au contenu de Rad. Avec l'incorporation de BSV Blockchain, les utilisateurs peuvent désormais profiter d'une expérience de navigation et d'achat simplifiée directement via la plateforme. En éliminant le besoin de plugins tiers, Rad donne du pouvoir aux créateurs et aux consommateurs, facilitant plus que jamais l'exploration et la monétisation de leur contenu.

Mais ce n'est pas tout; Rad s'est associé à HandCash, l'un des principaux portefeuilles mobiles et Web, pour simplifier les paiements. Les utilisateurs peuvent désormais connecter leurs portefeuilles HandCash à Rad, permettant ainsi des transactions monétaires directes et sécurisées. Qu'il s'agisse de soutenir vos créateurs de contenu préférés ou d'acheter des vidéos NFT en édition limitée, l'intégration de Rad avec HandCash garantit un processus de paiement sans tracas.

Ce développement révolutionnaire ouvre la voie à de futurs progrès dans l’industrie du streaming. Avec la possibilité de s'étendre facilement à d'autres formes de paiement, Rad est à l'avant-garde de l'innovation à l'ère du Web 3.0. Grâce à son partenariat avec HandCash et à l'intégration de la blockchain BSV, Rad a supprimé les barrières et rendu le streaming plus accessible que jamais.

Alors que le paysage du streaming continue d'évoluer, Rad reste déterminé à fournir une plate-forme de pointe qui donne la priorité aux créateurs et aux consommateurs. Avec sa vision audacieuse, Rad établit une nouvelle norme en matière de streaming vidéo, propulsant l'industrie vers l'avenir du Web 3.0.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que la vidéo transactionnelle à la demande (TVOD) ?

R : TVOD fait référence à un modèle dans lequel les utilisateurs peuvent payer et accéder au contenu vidéo sur une base individuelle, par opposition à l'abonnement à un service offrant un accès illimité à une bibliothèque de contenu.

Q : Que sont les vidéos NFT ?

R : Les vidéos NFT sont des vidéos symboliques non fongibles, qui sont des actifs numériques uniques qui peuvent être achetés, vendus et possédés. Les NFT ont gagné en popularité dans le monde de l'art et des objets de collection numériques, permettant aux créateurs de symboliser leur travail et de proposer des éditions limitées aux fans.

Q : Qu'est-ce que la blockchain BSV ?

R : La Blockchain BSV est un protocole blockchain qui permet aux utilisateurs de stocker et de transférer en toute sécurité des actifs numériques. Il fournit un réseau décentralisé pour diverses applications, notamment l'intégration de Rad pour la publication et l'achat de contenu vidéo.

Q : Comment fonctionne HandCash ?

R : HandCash est un portefeuille mobile et Web qui permet aux utilisateurs de connecter leur portefeuille numérique à diverses applications, jeux et sites Web pour faciliter des transactions monétaires sécurisées et transparentes. En s'intégrant à HandCash, Rad permet aux utilisateurs d'effectuer des paiements directement au sein de la plateforme.