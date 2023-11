Une nouvelle recherche vise à révolutionner le traitement du cancer de la peau grâce à la technologie quantique

Des chercheurs du Nano Institute de l'Université de Sydney ont remporté un contrat avec l'organisation à but non lucratif Wellcome Leap pour développer une technologie quantique destinée aux secteurs de la biologie et de la santé. Le programme de plusieurs millions de dollars, baptisé Quantum for Bio (Q4Bio), vise à identifier et démontrer des applications en santé humaine qui bénéficieront de l’émergence des ordinateurs quantiques dans les prochaines années.

L'équipe de l'Université de Sydney se concentrera sur l'utilisation de la technologie quantique pour développer de nouvelles molécules pour le traitement des cancers de la peau et l'amélioration des crèmes solaires. Les ordinateurs conventionnels ont actuellement du mal à prédire avec précision la dynamique chimique quantique des molécules, ce qui constitue un goulot d’étranglement important dans le développement de médicaments. En pionnier de nouvelles solutions quantiques et en développant des algorithmes pour des simulations quantiques précises, l’équipe espère améliorer considérablement la modélisation des réactions chimiques photoactives.

Ces réactions se produisent à des vitesses si rapides qu’elles ne peuvent pas être observées en temps réel, ce qui rend difficile la compréhension et l’étude de leurs mécanismes. En utilisant des simulations quantiques analogiques, les scientifiques peuvent ralentir ces processus d’un facteur 100 milliards de fois afin de les observer et de les analyser avec précision. L’équipe a récemment publié des recherches démontrant ce ralentissement remarquable dans une simulation quantique.

L'équipe multidisciplinaire, dirigée par le Dr Tingrei Tan, le professeur agrégé Ivan Kassal et le professeur Pablo Fernandez Peñas, vise à rassembler l'expertise en technologie quantique, en chimie et en recherche médicale pour relever ces défis complexes. Leurs recherches pourraient conduire à une toute nouvelle approche pour comprendre et traiter les maladies, ainsi qu’à la conception de molécules innovantes pour des applications médicales.

La technologie quantique en est encore à ses débuts, mais elle promet de révolutionner divers domaines, notamment la conception de médicaments, la science des matériaux et la cryptographie. L'Université de Sydney, avec ses capacités de recherche complètes et de classe mondiale, est une institution idéale pour mener cette recherche.

FAQ:

Q : Qu'est-ce que Quantum pour Bio (Q4Bio) ?

R : Q4Bio est un programme visant à identifier, développer et démontrer les applications de la technologie quantique dans le domaine de la santé humaine.

Q : Quel est l'objectif principal de la recherche de l'Université de Sydney dans le cadre de Q4Bio ?

R : L’équipe de recherche se concentre sur l’utilisation de la technologie quantique pour développer de nouvelles molécules pour le traitement des cancers de la peau et l’amélioration des écrans solaires.

Q : Pourquoi la technologie quantique est-elle importante dans le développement de médicaments ?

R : La technologie quantique peut prédire avec précision la dynamique chimique quantique des molécules, élément essentiel du développement de médicaments avec lequel les ordinateurs conventionnels ont du mal.

Q : Que sont les simulations quantiques analogiques ?

R : Les simulations quantiques analogiques permettent aux scientifiques de ralentir les processus d'un facteur 100 milliards de fois pour observer et étudier des réactions qui se produisent trop rapidement pour être observées en temps réel.

Q : Quel impact cette recherche pourrait-elle avoir sur le domaine de la médecine ?

R : La recherche pourrait déboucher sur de nouvelles approches dans la compréhension et le traitement des maladies, ainsi que sur la conception de molécules innovantes pour des applications médicales.

Q : Pourquoi l'Université de Sydney est-elle bien adaptée pour cette recherche ?

R : L'Université de Sydney propose l'un des programmes de technologie quantique les plus vastes et les plus approfondis au monde, avec des experts de classe mondiale en théorie quantique, en développement matériel et logiciel.