Les nouveaux processeurs Snapdragon de Qualcomm adoptent l'innovation et les défis

Qualcomm a présenté ses derniers processeurs mobiles, le Snapdragon 8 Gen 3 et le Snapdragon 7 Gen 3, apportant des avancées passionnantes ainsi que des domaines dans lesquels des améliorations supplémentaires sont nécessaires. Le Xiaomi 14 Pro de Xiaomi présente le Snapdragon 8 Gen 3, qui offre des améliorations de performances notables mais une consommation d'énergie plus élevée. En revanche, le chipset Snapdragon 7 Gen 3 n’affiche que de modestes gains de performances par rapport à ses prédécesseurs.

Le SoC Snapdragon 8 Gen 3 se distingue par une configuration sophistiquée qui comprend un cœur principal, cinq cœurs de performance et deux cœurs d'efficacité. Alors que la consommation d'énergie par watt a augmenté de 28 % par rapport au modèle précédent Snapdragon 8 Gen 2 Plus, l'efficacité a diminué de 11 %. Cependant, Qualcomm est optimiste quant aux améliorations futures, car il attend avec impatience sa plate-forme Snapdragon X Elite dotée de puces de qualité ordinateur portable et de cœurs Oryon innovants.

En revanche, le chipset Snapdragon 7 Gen 3 offre des améliorations en termes d’efficacité des performances de l’IA, promettant des expériences de jeu mobiles améliorées grâce à de meilleures capacités d’IA et une utilisation efficace de l’énergie entre les tâches. Le package offre également des fonctionnalités de caméra supérieures et des fonctionnalités de connectivité de pointe, notamment des mises à jour Wi-Fi et Bluetooth avancées. Des marques comme HONOR et vivo devraient lancer des appareils alimentés par ce processeur plus tard ce mois-ci.

Bien que le Snapdragon 7 Gen 3 présente de légères améliorations par rapport à l'ancien Snapdragon 7 Gen 1 sur Geekbench, il est possible d'optimiser le logiciel pour améliorer encore les performances. Par exemple, le Honor 100, équipé du nouveau chipset, a obtenu un score monocœur de 1,139 3,375 et un score multicœur de 90 1,119. Ces scores ne sont que légèrement meilleurs que ceux de son prédécesseur, le Honor 3,261, qui a obtenu un score de XNUMX XNUMX pour le test monocœur et de XNUMX XNUMX pour le test multicœur.

Pour l'avenir, Qualcomm reste positif quant à ses chipsets de nouvelle génération, en particulier avec le potentiel des cœurs Oryon de la plate-forme Snapdragon X Elite, qui pourraient établir de nouvelles références en matière de performances et d'efficacité dans les futurs appareils. À mesure que la technologie évolue, Qualcomm continue de repousser les limites, ouvrant la voie à l'innovation dans l'industrie du traitement mobile.

QFP

1. Quelles sont les principales caractéristiques des processeurs Snapdragon 8 Gen 3 et Snapdragon 7 Gen 3 ?

Le processeur Snapdragon 8 Gen 3 dispose d'une configuration d'un cœur principal, de cinq cœurs de performance et de deux cœurs d'efficacité. Le processeur Snapdragon 7 Gen 3 se concentre sur l’efficacité des performances de l’IA, promettant des expériences de jeu améliorées et des fonctionnalités de connectivité avancées.

2. Y a-t-il des inquiétudes concernant le processeur Snapdragon 8 Gen 3 ?

Bien que le processeur Snapdragon 8 Gen 3 offre des améliorations significatives en termes de performances, il existe une augmentation notable de la consommation d'énergie par rapport à son prédécesseur, le modèle Snapdragon 8 Gen 2 Plus. Cependant, Qualcomm travaille activement sur de futures améliorations avec sa plateforme Snapdragon X Elite.

3. Comment le chipset Snapdragon 7 Gen 3 se compare-t-il à ses prédécesseurs ?

Le chipset Snapdragon 7 Gen 3 ne présente que de légères améliorations par rapport à l'ancien chipset Snapdragon 7 Gen 1 en termes de performances. L'optimisation du logiciel peut être un facteur clé pour améliorer encore ses capacités.

4. Quelles marques devraient lancer des appareils alimentés par le chipset Snapdragon 7 Gen 3 ?

Des marques comme HONOR et Vivo devraient lancer des appareils dotés du chipset Snapdragon 7 Gen 3 plus tard ce mois-ci, offrant des capacités d'IA améliorées, des expériences de jeu améliorées et des fonctionnalités de connectivité avancées.