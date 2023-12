Le Sénat de l'Ohio débat d'une nouvelle proposition de projet de loi sur la marijuana récréative

Un représentant d'un dispensaire de marijuana médicale dans le quartier de Westwood à Cincinnati a été le premier à prendre la parole lors d'une audience d'un comité sénatorial de l'Ohio mardi. Tout en reconnaissant que tout le monde ne soutient pas la légalisation de la marijuana, le représentant Getlin a souligné l’importance de bien mettre en œuvre la loi en faveur du pot afin de minimiser les conséquences négatives potentielles.

Getlin a exhorté les législateurs à autoriser les adultes à acheter de la marijuana dans des dispensaires agréés, soulignant la nécessité d'éliminer le marché illicite en offrant aux habitants de l'Ohio un accès facile aux produits légaux à des prix compétitifs. Cependant, la proposition actuelle du Sénat débattue à Columbus diffère considérablement de la recommandation de Getlin.

La mesure proposée par le Sénat vise à modifier la deuxième question, qui a été approuvée par les électeurs le jour du scrutin. Les changements proposés comprennent l'augmentation de la taxe sur les ventes de cannabis de 10 % à 15 %, le transfert du financement des villes vers l'État, la réduction de la puissance des produits à base de cannabis, la limitation de la quantité de marijuana que les adultes peuvent posséder, l'élimination des dispositions relatives à la culture à domicile, l'interdiction publique fumer de la marijuana et limiter le nombre de dispensaires dans tout l'État.

Les critiques de la deuxième question soutiennent que le projet de loi proposé par le Sénat ne va pas assez loin pour répondre aux préoccupations en matière de santé et de sécurité publiques. Ils affirment que les limites proposées pour le THC sont encore trop élevées et que la consommation régulière de THC à haute concentration peut entraîner une dépendance et de graves dommages mentaux et physiques.

Lors de l'audition du comité, divers intervenants ont eu l'occasion d'exprimer leurs points de vue, notamment des partisans et des opposants à la légalisation de la marijuana. De plus, les parents, dont un qui a perdu son enfant dans un incident de conduite avec facultés affaiblies par la marijuana, ont exhorté les législateurs à donner la priorité aux mesures visant à réduire les cas d'accidents liés à la marijuana.

Le Sénat de l'Ohio continue de délibérer sur les modifications proposées au numéro deux à l'approche de la date de début du programme de marijuana récréative. Le résultat de ces discussions façonnera grandement le paysage de la légalisation de la marijuana dans l’État.