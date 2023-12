Le débat sur la légalisation de la marijuana s'intensifie dans l'Ohio

Un propriétaire d'un dispensaire de marijuana médicale du quartier Westwood de Cincinnati s'est adressé au comité sénatorial de l'Ohio, soulignant l'absence de consensus sur la question de la légalisation de la marijuana. Même si la loi pro-pot, connue sous le nom de numéro deux, a été approuvée par les électeurs le jour du scrutin et devrait entrer en vigueur prochainement, des inquiétudes ont été soulevées concernant la santé publique, la sécurité et l'impact sur les enfants. Le propriétaire du dispensaire a souligné l'importance de minimiser les conséquences négatives associées à la légalisation en éliminant le marché illégal grâce à un accès facile aux produits légaux à des prix compétitifs.

Cependant, une proposition du Sénat actuellement en discussion à Columbus présente des écarts significatifs par rapport à la loi approuvée. La proposition comprend l'augmentation de la taxe sur les ventes de cannabis, le transfert du financement des villes vers l'État, la réduction de la puissance des produits à base de marijuana, la limitation de la quantité d'herbe qu'un adulte peut posséder, l'élimination des dispositions relatives à la culture à domicile, l'interdiction de fumer en public et le plafonnement de la consommation de cannabis. le nombre de dispensaires autorisés dans tout l’État. Les critiques soutiennent que le projet de loi proposé ne va pas assez loin pour répondre aux préoccupations en matière de santé et de sécurité publiques, en particulier en ce qui concerne les concentrations élevées de THC, qui provoquent une dépendance et de graves dommages mentaux et physiques.

Au cours de la session de la Commission sénatoriale du gouvernement général, un large éventail de personnes ont fait entendre leur voix. Aux côtés des critiques et des partisans de la légalisation de la marijuana, des parents, dont un qui a tragiquement perdu sa fille à cause d'un conducteur aux facultés affaiblies par la marijuana, ont exprimé leurs inquiétudes. La mère en deuil a exhorté les législateurs à donner la priorité aux efforts visant à réduire les cas de conduite avec facultés affaiblies par la marijuana.

Alors que le débat sur la légalisation de la marijuana s'intensifie dans l'Ohio, les législateurs sont confrontés au défi de trouver un équilibre entre répondre aux préoccupations de santé publique et répondre aux demandes de ceux qui sont en faveur de la légalisation de la marijuana à des fins récréatives. Les décisions prises auront des implications importantes pour l’État alors qu’il fait face aux complexités de la réglementation et de la gestion de l’accès aux produits à base de marijuana.