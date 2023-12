La date limite approche : commandez aujourd'hui pour une livraison de Noël garantie

By

Résumé : Samsung exhorte ses clients à passer leurs commandes en ligne avant aujourd'hui, le 15 décembre, afin de garantir que les cadeaux soient livrés avant Noël. Au-delà de ce délai, rien ne garantit que les commandes arriveront à temps. De plus, Samsung offre des remises importantes sur une variété de produits, ce qui en fait le moment idéal pour acheter les cadeaux de vacances parfaits.

À l'approche des fêtes de fin d'année, assurez-vous que vos cadeaux Samsung arrivent à temps en passant vos commandes dès aujourd'hui. Samsung a garanti la livraison avant Noël pour toutes les commandes passées sur sa boutique en ligne avant 11 h 59 HE ce soir. Évitez la déception d'une arrivée tardive et profitez de cette opportunité pour sécuriser vos cadeaux à temps pour les célébrations festives.

De plus, les soldes d'hiver de Samsung battent désormais leur plein, offrant aux clients des économies substantielles sur une gamme de produits. Que vous soyez à la recherche d'un nouveau smartphone, d'une tablette, d'un portable ou d'un ordinateur portable, Samsung a ce qu'il vous faut. Voici quelques-unes des offres incroyables disponibles :

Smartphones:

– Galaxy Z Fold 5 : obtenez jusqu’à 1,000 799 $ de réduction avec des prix commençant à XNUMX $.

– Galaxy Z Flip 5 : profitez jusqu’à 64 % de réduction, ce qui porte le coût direct à seulement 399 $.

– Galaxy S23 Ultra : Payez aussi peu que 399 $ à l’achat du Galaxy S23 Ultra.

– Galaxy S23 FE : Avec une remise instantanée de 130 $ et des valeurs de reprise améliorées, vous pouvez posséder le Galaxy S23 FE à partir de seulement 469 $.

Comprimés:

– Série Galaxy Tab S9 : recevez une mise à niveau de stockage gratuite et économisez jusqu'à 81 % sur le prix total de la Galaxy Tab S9 Ultra, S9+ ou S9.

– Galaxy Tab S9 FE : Profitez d’une réduction instantanée de 50 $ sur les Galaxy Tab S9 FE et FE+.

– Série Galaxy Tab S8 : économisez jusqu’à 400 $ à l’achat de la Galaxy Tab S8 Ultra, S8+ ou S8.

Appareils portables :

– Galaxy Watch 6 : profitez d’une réduction de 80 $ sur la Galaxy Watch 6 et la Galaxy Watch 6 Classic.

– Galaxy Buds 2 Pro : économisez 60 $ sur les écouteurs sans fil haut de gamme de Samsung.

– Galaxy Buds FE : bénéficiez d'une réduction impressionnante de 20 $ sur les écouteurs économiques de Samsung.

Ordinateurs portables:

– Galaxy Book 3 : Achetez le Galaxy Book 3 à partir de 800 $ avec une remise allant jusqu'à 250 $.

– Galaxy Book 3 Ultra : Économisez jusqu'à 600 $ sur le Galaxy Book 3 Ultra, avec des prix aussi bas que 1,800 XNUMX $.

– Galaxy Book 3 360 : achetez le Galaxy Book 3 360 pour seulement 700 $ après une réduction de 600 $.

Ne manquez pas ces offres incroyables et l'opportunité de recevoir vos cadeaux Samsung avant Noël. Passez votre commande aujourd'hui et rendez la période des fêtes de vos proches encore plus spéciale !