Obtenez votre rythme : les propriétaires de PlayStation 5 peuvent obtenir de la musique Apple gratuite

Appel à tous les propriétaires de PlayStation 5 ! Si vous êtes amateur de musique et que vous cherchez à améliorer votre expérience de jeu, nous avons des nouvelles passionnantes pour vous. Pour une durée limitée, les utilisateurs de PlayStation 5 peuvent désormais profiter jusqu'à six mois d'Apple Music gratuit via leurs consoles.

Que vous soyez un nouvel abonné ou un ancien abonné, cette offre exclusive ne manquera pas de vous faire vibrer les oreilles. Les nouveaux utilisateurs d’Apple Music peuvent profiter gratuitement de la vaste bibliothèque et de la collection diversifiée de chansons pendant six mois glorieux. Pendant ce temps, les abonnés fidèles peuvent toujours profiter de la bonté mélodique avec cinq mois offerts.

Pour réclamer cette offre fantastique, c'est aussi simple que de naviguer vers l'application Apple Music sur votre fidèle PS5. Rendez-vous dans la barre de recherche ou localisez-la dans la section « Toutes les applications » dans l'onglet Médias. Une fois que vous l'avez trouvé, il vous suffit de vous connecter à votre compte Apple ID, et le tour est joué ! Que le voyage mélodieux commence.

Avec Apple Music normalement au prix de 10.99 $ par mois au Canada, cette offre vous permet d'économiser un total de 54.95 $ ou 65.94 $, selon le statut de votre abonnement. Il s’agit d’une bonne part de changement que vous pouvez consacrer aux billets de match ou de concert que vous envisagez.

Notamment, ce n’est pas la première fois qu’Apple et PlayStation unissent leurs forces pour offrir des cadeaux à leurs utilisateurs. Plus tôt dans l'année, Apple a offert six mois d'Apple TV+ aux utilisateurs de PlayStation, prouvant que ce duo dynamique sait comment traiter sa fidèle base de fans. De plus, l’application Apple TV a été l’une des premières applications multimédias à équiper la PS5, renforçant ainsi le lien entre ces puissances technologiques.

Alors, prenez votre équipement de jeu, allumez votre PS5 et préparez-vous à vous déchaîner avec Apple Music – le mélange harmonieux parfait pour une aventure ludique et musicale ultime !

Foire aux Questions

1. Puis-je accéder à cette offre Apple Music sur n’importe quelle console PlayStation ?

Non, cette offre est exclusivement disponible pour les propriétaires de PlayStation 5. Malheureusement, les utilisateurs possédant des modèles PlayStation plus anciens ne sont pas éligibles.

2. Puis-je quand même bénéficier de l'offre si je suis déjà abonné à Apple Music ?

Oui, les abonnés Apple Music fidèles peuvent également profiter de cette offre. L'accord leur accorde cinq mois d'accès gratuit à Apple Music.

3. Que faire si je n'ai pas d'identifiant Apple ?

Vous aurez besoin d'un identifiant Apple pour bénéficier de cette offre. Si vous n'en avez pas déjà un, vous pouvez facilement créer un compte sur le site Web d'Apple ou via l'application Apple Music.

4. Que se passe-t-il une fois la période d'essai gratuite terminée ?

Une fois l'essai gratuit terminé, votre accès à Apple Music sera automatiquement converti en abonnement payant. Assurez-vous d'annuler avant la fin de l'essai si vous ne souhaitez pas continuer à utiliser le service.

5. Puis-je télécharger des chansons d'Apple Music sur ma PS5 ?

Non, la possibilité de télécharger des chansons n'est pas prise en charge sur la PlayStation 5. Cependant, vous pouvez diffuser de la musique directement via l'application Apple Music sur votre console.