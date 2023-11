Sony dévoile une gamme passionnante pour PlayStation Plus en novembre

Sony vient d'annoncer sa gamme de jeux pour le catalogue de jeux PlayStation Plus Premium et Extra pour le mois de novembre. Avec un mélange de nouveautés et de titres classiques, les abonnés vont se régaler. Le point culminant de la programmation est le RPG très acclamé, Dragon's Dogma: Dark Arisen, qui arrivera sur le service le 21 novembre.

Développé par Capcom, Dragon's Dogma est initialement sorti en 2012 sur PS3 et Xbox 360. Il a ensuite reçu une édition améliorée, Dark Arisen, pour PS4 et Xbox One en 2017. Le jeu propose un scénario passionnant dans lequel les joueurs affrontent le rôle de l'Arisen, un héros puissant qui se lance dans une quête pour vaincre un dragon et empêcher l'apocalypse qu'il prédit. Avec son histoire captivante, ses mécanismes de combat engageants et son système innovant de compagnon Pawn, Dragon's Dogma a gagné une base de fans dévouée au fil des ans.

En plus de Dragon's Dogma : Dark Arisen, la programmation de novembre comprend une gamme variée de titres. Du port PS5 de Teardown, disponible dès le premier jour, aux classiques comme Grandia et PaRappa the Rapper 2, il y en a pour tous les goûts. Les amateurs de RPG seront particulièrement régalés avec Eiyuden Chronicle : Rising et Nobunaga's Ambition : Taishi également sur la liste.

Bien que l'arrivée de ces nouveaux jeux soit une nouvelle passionnante, il convient de noter que certains titres quitteront le catalogue de jeux PlayStation Plus le 21 novembre. Les fans auront d'ici là pour profiter de jeux comme Ace of Seafood, Dandara : Trials of Fear Edition et Mon temps à Portia.

Les abonnés PlayStation Plus peuvent s’attendre à un mois de novembre riche en action, avec une gamme impressionnante de jeux à apprécier. Que vous soyez fan de RPG ou que vous préfériez d'autres genres, il y a de quoi vous divertir. Assurez-vous de marquer vos calendriers pour le 21 novembre lorsque ces nouveaux titres passionnants seront disponibles.

Foire aux Questions

1. Quand les nouveaux jeux seront-ils ajoutés au catalogue de jeux PlayStation Plus Premium et Extra ?

Les nouveaux jeux devraient être ajoutés le 21 novembre.

2. Dragon's Dogma : Dark Arisen vaut-il la peine d'être joué ?

Absolument! Dragon's Dogma : Dark Arisen est considéré comme un RPG culte sous-estimé avec un scénario intrigant, des mécanismes de combat agréables et un système de compagnon unique. Cela vaut vraiment le détour.

3. Quels jeux quitteront le catalogue de jeux PlayStation Plus en novembre ?

Les jeux quittant le catalogue le 21 novembre incluent Ace of Seafood, Dandara : Trials of Fear Edition et My Time at Portia, entre autres.