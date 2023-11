Catalogue de mises à jour PS Plus avec de nouveaux jeux PS5 et des versions d'essai pour les abonnés Premium

Dans un geste surprenant, plusieurs jeux ont discrètement fait leur chemin dans les forfaits d'abonnement PS Plus Extra et Premium. D’un côté, nous avons un petit jeu édité par Ubisoft qui propose désormais une version PS5, et de l’autre, une gamme de titres disponibles en jeu gratuit via des versions d’essai. Il y en a pour tous les goûts, avec notamment un RPG majeur de Square Enix et un jeu beat'em up qui a fait sensation dès sa sortie. Regardons de plus près.

Nouveau jeu Ubisoft pour PS Plus Extra

Tout d'abord, Ubisoft a publié une nouvelle version de l'un de ses plus petits jeux sans aucune annonce préalable. L'éditeur a ajouté une édition PS5 de son jeu UNO. Oui, vous avez bien lu. Et ne le rejetez pas trop rapidement, car le jeu est très populaire. Ce n'est pas un hasard si une nouvelle version est sortie. Cette édition PS5 de UNO fait désormais partie du catalogue Ubisoft+ et est même proposée en « crossbuy » avec le jeu original UNO pour PS4. Par conséquent, le jeu a également rejoint la collection disponible via PS Plus Extra. Cette édition PS5 apporte diverses optimisations graphiques et audio pour s'aligner sur les standards actuels.

Histoire de vous rafraîchir la mémoire, UNO est un jeu de cartes familial où l'objectif est de vous débarrasser de toutes les cartes de votre main avant vos adversaires. C'est un jeu amusant et passionnant avec des rebondissements inattendus. Ubisoft propose depuis des années des adaptations de ce célèbre jeu, et à chaque fois ils parviennent à créer un petit succès.

De nombreuses nouvelles démos dans PS Plus Premium

Ensuite, les abonnés PS Plus Premium ont des raisons de se réjouir, car une nouvelle vague de démos est arrivée. Au menu, un RPG d'action avec Final Fantasy 7 Crisis Core Reunion, des jeux de tir simples comme Evil West et plusieurs simulations de course comme TT Isle of Man et MotoGP 23. Parmi les démos, il convient de noter Sifu, un beat'em up exigeant qui a fait sensation. dès sa sortie, grâce à ses chorégraphies stylées et sa direction artistique unique. Enfin, il convient de mentionner que Wizard with a Gun, l'un des derniers jeux de Devolver, fait également partie de cette gamme.

Nouvelles versions d'essai dans PS Plus Premium

Chaque version d'essai offre une ou plusieurs heures de jeu. Comme d'habitude, vous pourrez retrouver ces nouveaux jeux directement dans l'onglet démos ou via la page boutique de chaque titre, et toute votre progression sera enregistrée au cas où vous décideriez de faire un achat permanent. C'est le moment idéal pour satisfaire votre curiosité et essayer ces titres passionnants !

QFP

Puis-je jouer à la version PS5 de UNO si je possède la version PS4 originale ?

Oui, l'édition PS5 de UNO est disponible en crossbuy. Par conséquent, si vous possédez le jeu UNO original sur PS4, vous pouvez également accéder à la version PS5 sans aucun coût supplémentaire.

Combien de temps puis-je jouer aux versions d'essai dans PS Plus Premium ?

Chaque version d'essai offre un nombre spécifique d'heures de jeu. La durée peut varier pour chaque jeu, il est donc préférable de vérifier les détails dans la description du jeu ou via la page du magasin.

Ma progression sera-t-elle sauvegardée si je décide d'acheter un jeu après avoir joué à la version d'essai ?

Oui, toute progression que vous réaliserez pendant la version d'essai sera enregistrée et reportée si vous choisissez d'acheter le jeu de manière permanente.