Un homme d'Unity accusé d'avoir falsifié des chèques pour le mariage de sa belle-fille

Résumé : Un homme d'Unity est actuellement jugé pour avoir prétendument utilisé un ordinateur personnel pour falsifier des chèques et payer des fournisseurs embauchés pour le mariage de sa belle-fille en 2020. Joseph Malago fait face à de multiples chefs d'accusation de contrefaçon, de vol, de chèques sans provision et de possession illégale d'armes. L'accusation affirme que Malago a utilisé de faux chèques dans une épicerie locale et rédigé de faux chèques totalisant plus de 20,000 11 $ à l'intention des vendeurs de mariage. Les chèques ont ensuite été rejetés, laissant les vendeurs impayés. En outre, la police a trouvé XNUMX armes au domicile de Malago, qu'il n'était pas autorisé à posséder en raison de condamnations pénales antérieures. L'avocat de la défense affirme qu'il n'existe pas suffisamment de preuves pour prouver la propriété ou la possession des armes par Malago.

Titre : Unity Man accusé de falsification de chèque dans le cadre d'une escroquerie au mariage

Dans une affaire étonnante qui s'est déroulée dans le comté de Westmoreland, un homme d'Unity se retrouve jugé pour avoir prétendument utilisé des chèques contrefaits pour escroquer des vendeurs embauchés pour le mariage de sa belle-fille. Le procès a débuté cette semaine, Joseph Malago faisant face à une multitude d'accusations, notamment de faux, de vol et de possession illégale d'armes.

La procureure adjointe du district, Cassidy Hatten, a imploré les jurés de « faire face au désordre » alors qu'elle présentait les quatre dossiers contre Malago. Hatten a souligné l'importance des témoins oculaires et du travail diligent de la police, sans lesquels ce stratagème frauduleux aurait pu passer inaperçu.

L'arnaque présumée a commencé début septembre 2020 lorsque Malago aurait utilisé des chèques contrefaits dans une épicerie locale. Les procureurs affirment que Malago a réussi à falsifier ces chèques en utilisant des informations de compte volées chez un concessionnaire automobile voisin. Au fil du mois, il a continué à employer cette tactique trompeuse, ce qui a eu pour résultat que les vendeurs de mariage ne sont pas payés pour leurs services lors du mariage de sa belle-fille le 24 septembre 2020, à Hempfield Park.

Selon Hatten, Malago a rédigé plusieurs chèques frauduleux, d'un montant de plus de 20,000 XNUMX $, au nom d'un compte professionnel fictif. Malheureusement pour les vendeurs, ces chèques ont été sans provision, les laissant dans une situation financière difficile. Dans un nouvel acte de tromperie, Malago a encaissé un autre faux chèque dans une coopérative de crédit locale vers la fin septembre.

Les autorités ont découvert les preuves dont elles avaient besoin lors d'une perquisition au domicile de Malago, découvrant plusieurs ordinateurs qui auraient été utilisés dans la création des chèques contrefaits. En outre, ils ont trouvé 11 armes que Malago n'avait pas le droit de posséder en raison de condamnations pénales antérieures.

L'avocat de la défense, Mark Adams, a vigoureusement contesté ces allégations, affirmant que l'accusation manquait de preuves substantielles pour prouver la propriété, la possession ou la vente des armes confisquées par Malago. Adams a également évoqué la possibilité que l'épouse de Malago ait pu être impliquée dans la rédaction des chèques et leur distribution aux vendeurs.

Le procès, présidé par le juge Tim Krieger, devrait durer toute la semaine. Alors que la procédure se poursuit, la défense et l'accusation attendent le verdict qui déterminera le sort de Malago.