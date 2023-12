Le service Amtrak étendu arrive dans l'Ohio : reliant Cleveland, Columbus, Dayton et Cincinnati

Dans le cadre d'un développement important pour l'infrastructure de transport de l'Ohio, le gouvernement fédéral a accordé un financement pour l'étude d'un service Amtrak étendu qui reliera Cleveland, Columbus, Dayton et Cincinnati. Cette initiative, connue sous le nom d'itinéraire 3C+D, est l'une des quatre initiatives menées dans l'Ohio qui recevront un financement fédéral pour la planification et le développement d'un réseau ferroviaire voyageurs étendu à travers les États-Unis.

La Federal Railroad Administration a également sélectionné le nouveau service élargi entre Cleveland, Toledo et Detroit pour son programme de développement de corridors. Chacun de ces itinéraires recevra 500,000 XNUMX $ pour élaborer un plan de développement du service, décrivant les dépenses, l'achalandage potentiel, les temps de trajet et d'autres facteurs clés impliqués dans l'expansion du service.

Le sénateur de l'Ohio, Sherrod Brown, considère cette nouvelle comme une étape positive vers le renforcement de l'économie de l'Ohio. Il estime que l'expansion du service Amtrak offrira de plus grandes opportunités, stimulera la croissance des entreprises, créera des emplois et reliera les communautés du Midwest. Brown a été un ardent défenseur de l'obtention du financement nécessaire pour faire de l'expansion d'Amtrak dans l'Ohio une réalité et s'engage à continuer à se battre pour les projets d'infrastructures critiques.

Bien que ce financement marque la première étape de plusieurs années d'études en vue d'un service élargi, l'ancien directeur exécutif de All Aboard Ohio, Stu Nicholson, exprime son optimisme. Il estime que l'Ohio pourrait voir un nouveau service ferroviaire voyageurs d'ici quatre à cinq ans si tout se passe comme prévu.

Le financement des futures expansions du transport ferroviaire de passagers provient du programme d'identification et de développement des corridors, qui fait partie de la loi bipartite sur les infrastructures adoptée par le Congrès fin 2021. Amtrak cible depuis longtemps l'Ohio pour son expansion, le reconnaissant comme l'un des États les plus mal desservis en termes de du transport ferroviaire de voyageurs.

Le service Amtrak proposé dans l'Ohio ne serait pas un train à grande vitesse, mais se concentrerait plutôt sur l'amélioration des voies et des infrastructures existantes. Les estimations actuelles suggèrent que le trajet entre Cleveland et Cincinnati prendrait initialement environ 5 heures et demie, mais avec des améliorations des voies, il pourrait potentiellement être réduit à 1 heures et 2 minutes.

Cette expansion offrirait aux habitants de l'Ohio une connectivité et un accès accrus aux options de transport, bénéficiant à la fois aux résidents et aux entreprises. Grâce au financement fédéral obtenu pour la planification et le développement, l'Ohio est sur la bonne voie pour concrétiser sa vision d'un service Amtrak étendu qui reliera les grandes villes de l'État.