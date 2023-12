Une proposition visant à prolonger l'âge de la retraite pour les policiers et les pompiers est à l'étude

Le conseil municipal de Chicago étudie actuellement une proposition visant à prolonger l'âge de la retraite des policiers et des pompiers au-delà de 63 ans. L'idée derrière cette proposition est de répondre aux préoccupations concernant le maintien en poste des policiers et d'atténuer les pénuries de personnel. La proposition, qui en est encore au stade de la planification, a suscité des débats sur l'aptitude des personnes âgées à assumer des rôles physiquement exigeants dans les forces de l'ordre et la lutte contre les incendies.

Alors que certains affirment que ces professions sont mieux adaptées aux jeunes, les partisans de la proposition soulignent les avantages qu'elle pourrait apporter. Le syndicat représentant la base est particulièrement intéressé par l'allongement de l'âge de la retraite de 63 à 65 ans, car cela donnerait aux officiers la possibilité de continuer à travailler s'ils le souhaitent.

Le président du comité de police et d'incendie, Chris Taliaferro, souligne les avantages financiers que cette proposition pourrait avoir sur le système de retraite des policiers en difficulté. Le ministère étant actuellement à court d'environ 2,000 XNUMX postes, permettre aux agents de travailler pendant deux années supplémentaires leur permettrait de cotiser à leur pension pendant une période plus longue.

Cependant, certains détracteurs remettent en question la faisabilité d’un relèvement de l’âge de la retraite. L'échevin Nick Sposato, ancien pompier, estime que les exigences du travail peuvent être difficiles, même pour les plus jeunes membres du service. Il suggère que l'âge de la retraite soit abaissé à 60 ans au lieu d'être augmenté.

D’un autre côté, les partisans soutiennent que le maintien en service des policiers et des pompiers plus âgés apporte des qualités précieuses aux départements, telles que le leadership, la sagesse et l’expérience. L'échevin Anthony Napolitano, qui a été à la fois policier et pompier, estime qu'une approche plus ancienne et plus sage du travail donne souvent des résultats positifs.

De plus, les policiers plus âgés ont tendance à recevoir moins de plaintes contre eux et sont impliqués dans moins de poursuites, selon l'ancien premier commissaire adjoint de la police Anthony Riccio.

La proposition d'allonger l'âge de la retraite n'a pas encore été examinée par la commission. Il devrait être discuté lors de la prochaine réunion du 18 décembre. La décision de mettre en œuvre ou non ce changement aura des implications significatives pour la police et les services d'incendie de la ville de Chicago.

