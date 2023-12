Professeur Layton et le nouveau monde de Steam sortira en 2025 sur Nintendo Switch

Level 5 a récemment annoncé que le jeu très attendu, Professor Layton and the New World of Steam, sortirait en 2025 sur la plateforme Nintendo Switch. Le site officiel du jeu a été mis à jour avec une nouvelle fenêtre de sortie et une bande-annonce passionnante, donnant aux fans un aperçu de ce qui va arriver.

Ce nouvel opus de la franchise Professeur Layton se déroule un an après les événements du Professeur Layton et du futur Unwound. L'histoire se déroule à Steam Bison, en Amérique, où des machines à vapeur très avancées ont révolutionné le monde, dépassant même les avancées technologiques de Londres. Un mystérieux incident dans Steam Bison ouvre la voie à une nouvelle aventure avec le professeur Layton et son fidèle apprenti, Luke.

Connu pour son expertise en archéologie et en énigmes, le professeur Hershel Layton continue de percer les mystères à travers le monde. Pendant ce temps, Luke Triton, le premier apprenti autoproclamé de Layton, a déménagé aux États-Unis pour des raisons familiales. Cependant, sa passion pour les énigmes persiste et il utilise sa créativité innée pour résoudre les mystères du quotidien et a gagné en popularité sous le nom de « Détective Luke ».

La sortie du jeu étant prévue pour 2025, des spéculations surgissent quant à savoir s'il sera également lancé sur la console de nouvelle génération de Nintendo, potentiellement appelée Nintendo Switch 2. Bien que cela semble probable, compte tenu du calendrier de sortie, il est important de noter que Nintendo a déjà déclaré son engagement à continuer de prendre en charge la console Switch actuelle jusqu’en 2025.

Professeur Layton et le Nouveau Monde de Steam marque le 10ème opus de la franchise Layton et le huitième opus mettant en vedette Hershel Layton comme protagoniste. Les fans attendaient avec impatience le retour de Layton dans un rôle principal depuis sa dernière apparition dans le jeu croisé avec Phoenix Wright : Ace Attorney en 2014. Le titre le plus récent de Layton, Layton's Mystery Journey : Katrielle and the Millionaires' Conspiracy, est initialement sorti sur Nintendo. 3DS en 2017 et a ensuite reçu un port Switch en 2019.

Alors que Level 5 se prépare à dévoiler cette nouvelle aventure passionnante en 2025, les fans peuvent s'attendre à des énigmes hallucinantes, une narration captivante et des personnages charmants qui sont devenus synonymes de la série Professeur Layton.