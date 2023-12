Un nouveau magasin de marijuana devrait ouvrir ses portes dans le nord du comté d'Onondaga

By

Un lutteur professionnel et un ancien promoteur de lutte se préparent à ouvrir un magasin de vente au détail de marijuana dans la partie nord du comté d'Onondaga. Benjamin Duerr et Josh Jeanneret ont récemment reçu l'approbation de l'État pour exploiter un dispensaire dans le cadre du programme de dispensaire de vente au détail à usage adulte conditionnel de New York.

Duerr, qui lutte sous le nom de Bin Hamin, a exprimé son enthousiasme à l'idée de passer de la lutte à l'industrie du cannabis. "Je suis un connaisseur de cannabis et je cherchais aussi un moyen de sortir de la lutte professionnelle", a déclaré Duerr. "Cela peut être tout mon avenir."

Le duo, opérant sous le nom de Raven Dispensaries LLC, attend l'inspection finale de l'État pour commencer à vendre. Ils ont choisi Marketfair North à Clay comme emplacement, après avoir constaté que leur choix initial était trop proche d'une école primaire. Le centre commercial, qui abrite des détaillants comme Staples, Joann Fabrics et les bandes dessinées Larger than Life, semble prometteur pour leur nouvelle entreprise.

Bien que Jeanneret ne consomme pas personnellement de marijuana, il considère cette opportunité comme quelque chose de nouveau et de différent sur le marché. Le couple prévoit également de parrainer des adoptions d'animaux de compagnie et de participer à d'autres activités communautaires via leur magasin.

Malgré les obstacles rencontrés en cours de route, le duo a persévéré. Jeanneret souligne l'importance de rester optimiste et flexible face aux retards. "Il suffit d'en rire", a-t-il déclaré. "Tout n'arrive pas aussi vite qu'on le souhaite."

La création de ce nouveau magasin de marijuana offre non seulement une option de vente au détail unique aux résidents de la région, mais contribue également aux efforts visant à remédier aux inégalités passées dans la répression des crimes liés à la marijuana. En attendant l'approbation finale, la communauté attend avec impatience l'ouverture des dispensaires Raven dans le nord du comté d'Onondaga.