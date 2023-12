Nouveau jeu Prince of Persia : une version rafraîchissante de la franchise

Dans une tournure surprenante, Ubisoft a sorti un nouveau jeu Prince of Persia qui s'écarte des attentes des fans. Intitulé « The Lost Crown », ce jeu propose une nouvelle approche de la franchise, présentant un gameplay de style Metroidvania qui laisse les fans se gratter la tête avec émerveillement.

Contrairement au remake tant attendu du jeu bien-aimé de 2003 « Les Sables du Temps », que les fans attendaient avec impatience, « The Lost Crown » fait un pas dans une direction différente. En incarnant Sargon, l'un des Immortels chargés de protéger la Perse, les joueurs se lancent dans une aventure de 20 à 25 heures se déroulant dans le mont Qaf chrono-maudit à la suite d'une trahison monumentale.

L'une des caractéristiques les plus marquantes du jeu est son système de combat, qui rappelle le jeu original Prince of Persia. Les joueurs doivent faire preuve de réflexes rapides pour parer les attaques d'ennemis brandissant diverses armes. Le combat est difficile et nécessite un timing précis pour être maîtrisé. Les combats de boss ajoutent à l'excitation, mais établissent un juste équilibre entre défi et frustration.

En plus des combats intenses, « The Lost Crown » conserve également la précision des plates-formes caractéristique de la série Prince of Persia. Les joueurs devront naviguer dans des environnements dangereux et, même si un échec n'entraîne pas une mort instantanée, il épuisera une partie de la barre de santé, ajoutant ainsi au défi.

Le jeu introduit également une carte de style Metroidvania, obligeant les joueurs à explorer différents chemins et à revisiter les zones au fur et à mesure de leur progression. Même si certains joueurs peuvent trouver cette traversée fastidieuse, elle ajoute de la profondeur au gameplay et permet de découvrir des améliorations et des amulettes qui améliorent les capacités du protagoniste.

Graphiquement, « The Lost Crown » laisse place à des améliorations, mais Ubisoft promet des performances fluides à 60 ips sur toutes les plateformes. La société est encore en train de peaufiner le jeu et les problèmes de performances mineurs rencontrés lors de la préversion seront probablement résolus avant le lancement officiel à la mi-janvier.

Bien que le processus d'intégration puisse être un point de discorde pour certains joueurs, avec des mécanismes de combat prenant un certain temps à se déployer, "The Lost Crown" offre une expérience Metroidvania profonde et sans fioritures qui plaira à coup sûr aux fans de Prince of Persia. Avec sa vision unique de la franchise et ses mécanismes de jeu rafraîchissants, il a le potentiel de démarrer l’année de jeu 2024 sur une bonne note.