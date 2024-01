Présentation de Gemini : la plateforme IA polyvalente de Google

Google a récemment dévoilé Gemini, une plateforme IA générative révolutionnaire développée par DeepMind et Google Research. Bien que Gemini présente de grandes potentialités dans certains domaines, il présente des limites dans d’autres. Dans cet article, nous explorerons les capacités de Gemini, ses principales caractéristiques et sa comparaison avec d’autres modèles d’IA.

Gemini est une famille de modèles IA génératifs comprenant trois variations : Gemini Ultra, Gemini Pro et Gemini Nano. Ces modèles ont été formés pour être « nativement multimodaux », ce qui signifie qu’ils peuvent travailler avec différents types de données, y compris l’audio, les images, les vidéos et le texte. Contrairement à LaMDA de Google, qui se concentre uniquement sur les données textuelles, les modèles Gemini ont la capacité de travailler avec plusieurs modalités, bien que leur efficacité soit encore limitée.

Une distinction importante à noter est que Gemini et Bard sont des entités distinctes. Bard sert d’interface pour accéder à certains modèles Gemini, tandis que Gemini est le modèle IA sous-jacent. Bard peut être comparé à ChatGPT d’OpenAI, une application d’IA conversationnelle, tandis que Gemini est le modèle de langage qui le dynamise.

Les capacités de Gemini couvrent un large éventail de tâches, de la transcription de la parole et de la légende des images et des vidéos à la génération d’œuvres d’art. Cependant, il est important d’aborder les promesses de Google avec scepticisme, étant donné leurs performances décevantes avec le lancement de Bard et l’utilisation de vidéos trafiquées pour mettre en valeur les capacités de Gemini. Actuellement, Gemini n’est disponible que sous une forme limitée.

Gemini Ultra, le modèle fondamental, n’a pas encore été largement diffusé. Il a démontré un potentiel dans la résolution de problèmes de physique, l’assistance aux travaux pratiques étape par étape et l’extraction de données à partir d’articles scientifiques. Bien qu’il prenne en charge techniquement la génération d’images, cette fonctionnalité ne sera pas incluse dans la version commercialisée initiale.

Gemini Pro, en revanche, est disponible publiquement et offre des améliorations en termes de raisonnement, de planification et de compréhension par rapport à LaMDA. Cependant, il rencontre des difficultés avec les problèmes de mathématiques complexes et peut produire des erreurs factuelles dans certaines requêtes. Les développeurs peuvent accéder à Gemini Pro via la plateforme Vertex AI, qui est capable de traiter à la fois du texte et des entrées imagées.

À l’avenir, Gemini Pro alimentera également des agents de conversation vocale et par chat personnalisés, offrant aux développeurs plus de polyvalence dans la création de chatbots basés sur l’IA.

Bien que Gemini offre des perspectives intéressantes, les utilisateurs doivent garder à l’esprit ses limitations actuelles et le potentiel d’amélioration dans les versions ultérieures. Alors que Google continue de développer et de peaufiner Gemini, nous pouvons nous attendre à voir des applications encore plus passionnantes dans le domaine de l’IA.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce que Gemini ?

Gemini est la plateforme IA générative de Google qui comprend une famille de modèles capables de travailler avec plusieurs modalités, y compris l’audio, les images, les vidéos et le texte.

En quoi Gemini se distingue-t-il de Bard ?

Bard est une interface permettant d’accéder aux modèles Gemini, tandis que Gemini lui-même est le modèle IA sous-jacent. Bard est comparable à ChatGPT d’OpenAI, tandis que Gemini est analogue au modèle de langage qui le dynamise.

Que peut faire Gemini ?

Les modèles Gemini ont le potentiel d’effectuer des tâches telles que la transcription de la parole, la légende d’images et de vidéos, et la génération d’œuvres d’art. Cependant, ces capacités en sont encore aux premiers stades de développement.

Comment Gemini Pro se compare-t-il à LaMDA ?

Gemini Pro offre des améliorations en termes de raisonnement, de planification et de compréhension par rapport à LaMDA. Cependant, il peut rencontrer des difficultés avec les problèmes de mathématiques complexes et l’exactitude factuelle.

Les développeurs peuvent-ils personnaliser Gemini Pro ?

Oui, les développeurs peuvent personnaliser Gemini Pro au sein de la plateforme Vertex AI de Google, ce qui leur permet d’affiner le modèle pour des cas d’utilisation spécifiques et de le connecter à des API externes.