Le mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 : une solution compacte puissante pour une informatique rationalisée

By

Le mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 est une centrale compacte conçue pour améliorer votre expérience informatique sans fioritures inutiles. Ce mini PC, désormais disponible en précommande sur Geekwills pour 219 $, offre des performances fiables et des options de stockage polyvalentes, ce qui en fait un choix pratique pour les utilisateurs à la recherche d'une solution informatique rationalisée.

Alimenté par le processeur Intel N100, ce successeur de 12e génération de la gamme Pentium/Celeron offre des performances fiables avec une vitesse d'horloge allant jusqu'à 3.40 GHz. Avec la carte graphique Intel UHD, il garantit des visuels fluides et une expérience visuelle immersive.

En termes de mémoire, le mini PC prend en charge le DD R4-3200 (unique), garantissant des capacités multitâches transparentes. De plus, il offre des options de stockage polyvalentes avec des emplacements M.2 2280-NVMe x1 et 3.5 SATA x 2, offrant suffisamment d'espace pour vos fichiers et applications.

La connectivité est un jeu d'enfant avec le mini PC AOOSTAR WTR R1 N100. Il prend en charge WiFi 6 et Bluetooth 5.2, garantissant une connectivité Internet haut débit et un couplage transparent avec les appareils compatibles. Cette polyvalence en fait un excellent choix pour diverses configurations.

Ce qui distingue ce mini PC est son design compact, mesurant seulement 16.2 cm x 16.2 cm x 19.8 cm et ne pesant que 1 kg. Sa portabilité le rend adapté aussi bien au bureau qu'à la maison, vous permettant d'installer un poste de travail puissant dans des espaces limités.

Le mini PC offre une gamme d'options d'entrée/sortie, notamment des ports HDMI, DP et Type-C, garantissant la compatibilité avec une large gamme d'écrans et de périphériques. Que vous vous connectiez à un moniteur, un téléviseur ou d'autres appareils, le mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 est là pour vous.

Le mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 combine des performances fiables, un stockage polyvalent et une connectivité avancée dans un boîtier compact et léger. Sa conception réfléchie et sa gamme de fonctionnalités en font un choix pratique pour les utilisateurs recherchant une solution informatique rationalisée sans fioritures inutiles.

QFP

1. Quel est le prix du mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 ?

Le mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 est disponible en précommande sur Geekwills pour 219 $.

2. Quand l’expédition et la livraison commenceront-elles ?

L’expédition et la livraison du mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 débuteront fin novembre.

3. Quelles sont les options de stockage proposées par le mini PC ?

Le mini PC prend en charge les emplacements M.2 2280-NVMe x1 et 3.5 SATA x 2, offrant des options de stockage polyvalentes.

4. Le mini PC prend-il en charge la connectivité sans fil ?

Oui, le mini PC AOOSTAR WTR R1 N100 prend en charge WiFi 6 et Bluetooth 5.2, garantissant une connectivité Internet haut débit et un couplage transparent avec les appareils compatibles.

5. Quelles sont les options d'entrée/sortie disponibles ?

Le mini PC offre des ports HDMI, DP et Type-C, assurant la compatibilité avec une large gamme d'écrans et de périphériques.