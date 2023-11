Le LG Gram 2023 : votre compagnon idéal pour le style de vie mobile

By

Dans le monde actuel en évolution rapide et en constante évolution, il est crucial pour les professionnels de disposer des outils appropriés, capables de suivre leur mode de vie chargé. Entrez dans les nouveaux ordinateurs portables LG Gram 2023 – la combinaison ultime de puissance, de portabilité et de durabilité. Que vous soyez un nomade numérique, un entrepreneur ou un professionnel occupé, ces ordinateurs portables sont conçus pour être le compagnon idéal de votre style de vie en déplacement.

L'une des caractéristiques remarquables des ordinateurs portables LG Gram 2023 est leur design compact et ultra-léger. Malgré leur profil mince, ces ordinateurs portables ont du punch en matière de performances. Alimentés par le processeur Intel Core de 13e génération et équipés de RAM LPDDR5 6000 XNUMX MHz, ils offrent une vitesse fulgurante et des capacités multitâches transparentes. Que vous travailliez sur des tâches exigeantes ou que vous appréciiez du contenu multimédia, le LG Gram peut tout gérer facilement.

Une autre caractéristique clé des ordinateurs portables LG Gram est leur autonomie impressionnante. Avec jusqu'à 80 Wh de capacité de batterie sur les modèles 16 et 17 pouces et 72 Wh sur le modèle 14 pouces, vous pouvez travailler pendant des heures sans vous soucier de manquer d'énergie. Ainsi, que vous soyez dans un café, dans un avion ou que vous travailliez dans un endroit éloigné, le LG Gram vous accompagnera jusqu'à ce que le travail soit terminé.

Mais ce n’est pas seulement une question de puissance et de portabilité. Le LG Gram donne également la priorité à votre sécurité et à votre confidentialité grâce à son système de sécurité intelligent alimenté par l'IA appelé LG Glance by Mirametrix®. Ce système innovant garantit que vos informations sensibles restent protégées en détectant automatiquement lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur portable et en activant un mécanisme de verrouillage automatique. Il vous alerte même en cas de circonstances inhabituelles, comme une perte ou un vol.

De plus, les ordinateurs portables LG Gram disposent d'un écran impressionnant avec un rapport hauteur/largeur haute résolution de 16:10. Cela signifie que vous bénéficiez de 11 % d’espace d’écran en plus par rapport aux ordinateurs portables dotés d’un ratio 16:9. Que vous optiez pour le modèle 16 pouces ou 17 pouces, vous bénéficierez d'un superbe écran IPS antireflet de 400 nits et d'un taux de rafraîchissement variable allant de 31 Hz à 144 Hz.

Pour compléter les ordinateurs portables LG Gram, la gamme comprend également le moniteur portable LG Gram +view. Cet écran externe léger et portable peut être connecté à n'importe quel ordinateur portable LG Gram via la connectivité USB Type-C, vous offrant ainsi un espace d'écran supplémentaire où que vous alliez.

Les ordinateurs portables LG Gram incarnent véritablement l’adage du « bon outil pour le bon travail ». Avec leurs performances puissantes, leur durabilité robuste et leurs fonctionnalités innovantes, ils constituent le choix idéal pour les professionnels qui apprécient à la fois le style et la substance.

FAQ:

Q : Les ordinateurs portables LG Gram sont-ils durables ?

R : Oui, les ordinateurs portables LG Gram ont passé la certification de test de durabilité militaire MIL-STD-810H, garantissant leur capacité à fonctionner dans diverses conditions et contraintes environnementales.

Q : Comment fonctionne le système LG Glance by Mirametrix® ?

R : LG Glance de Mirametrix® utilise une technologie basée sur l'IA pour détecter lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur portable et active un mécanisme de verrouillage automatique. Il détecte également les menaces potentielles pour la sécurité, telles que quelqu'un qui vous regarde par-dessus votre épaule, et brouille l'écran pour protéger votre vie privée.

Q : Puis-je connecter mon ordinateur portable LG Gram à mon smartphone ?

R : Oui, les ordinateurs portables LG Gram intègrent Intel Unison, permettant une harmonisation transparente avec les smartphones Android ou iOS. Vous pouvez recevoir des notifications d'appareils synchronisés sur votre ordinateur portable.

Sources:

– Site officiel de LG : lg.com