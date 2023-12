Met-Ed annonce des pannes de courant programmées dans les comtés de York et de Cumberland

Met-Ed, la société de services publics desservant les comtés de York et de Cumberland, a annoncé deux prochaines pannes planifiées afin de mener à bien les projets nécessaires et d'assurer la sécurité de ses travailleurs. Même si ces pannes peuvent gêner certains clients, elles sont essentielles au maintien d’un système électrique fiable et sécuritaire.

Le vendredi 8 décembre, environ 300 clients de la région de New Park, dans le comté de York, connaîtront une panne de courant entre 7 heures du matin et 7 heures. Met-Ed s'est efforcé d'informer les clients de la panne par le biais d'appels automatisés ; cependant, en raison de numéros de téléphone obsolètes, tout le monde n’a pas été contacté. Les clients concernés résident à proximité de nombreuses routes, notamment Woollen Mill Road, New Park Road, Main Street et bien d'autres. En cas de conditions météorologiques défavorables, la date de pluie pour cette panne est prévue pour le 9 décembre.

De plus, le mercredi 13 décembre, une panne distincte affectera 113 clients à Mount Holly Springs, dans le comté de Cumberland, entre 9 h et 2 h. Les clients concernés dans cette zone seront informés de la panne par le biais d'appels automatisés. Les rues qui seront concernées comprennent Watts Street, North Baltimore Avenue, Chestnut Street et Walnut Street. En cas de mauvais temps, la date de pluie pour cette panne est le 15 décembre.

Met-Ed regrette les désagréments occasionnés par ces pannes mais souligne l'importance d'effectuer les travaux de maintenance nécessaires pour garantir un système électrique fiable. Il est conseillé aux clients de prendre d'autres dispositions si nécessaire, comme charger les appareils électroniques à l'avance et utiliser des sources d'éclairage alimentées par batterie pendant la panne. Met-Ed travaillera avec diligence pour minimiser l'impact et terminer les projets le plus rapidement possible.

