Pourquoi NordVPN est le meilleur choix pour la sécurité sur Internet

Dans le paysage numérique d’aujourd’hui, il est primordial de préserver la confidentialité et la sécurité lors de la navigation sur Internet. C’est là que NordVPN intervient en tant que service VPN fiable et complet. Initialement créé pour garantir l’anonymat, NordVPN s’est transformé en une suite complète d’outils offrant de nombreux avantages à ses utilisateurs, ce qui en fait le choix préféré de nombreux utilisateurs.

Avec NordVPN, vous pouvez non seulement protéger vos activités en ligne, mais également profiter de fonctionnalités supplémentaires qui améliorent votre expérience Internet globale. Selon le forfait que vous choisissez, vous pouvez bénéficier d’un stockage cloud chiffré ou d’un gestionnaire de mots de passe avec des fonctionnalités supplémentaires. Ces forfaits premium, bien que plus chers, peuvent être obtenus avec une réduction pouvant aller jusqu’à 65% lors des soldes de fin d’année, et incluent même trois mois supplémentaires gratuits.

Jetons maintenant un coup d’œil plus attentif aux différentes options d’abonnement que propose NordVPN et pourquoi vous devriez vous abonner :

1. Forfait Standard : Pour seulement 102 $ pour un abonnement de 2 ans (54% de réduction sur le prix habituel de 224 $), le forfait Standard comprend NordVPN et ses fonctionnalités supplémentaires telles que le double VPN, le tunnelage fractionné, le DNS intelligent et la protection contre les logiciels malveillants. Cette dernière fonctionnalité est particulièrement utile si vous offrez ce VPN à quelqu’un qui peut avoir des connaissances techniques limitées. Le bloqueur de publicités et de suivi de NordVPN sont également des fonctionnalités remarquables qui contribuent à améliorer votre expérience de navigation.

2. Abonnement Plus : Pour 130 $ (une réduction de 54% par rapport au prix habituel de 286 $) pour un abonnement de 2 ans, l’abonnement Plus comprend toutes les fonctionnalités du forfait Standard, ainsi qu’un gestionnaire de mots de passe multiplateforme et un scanneur de violations de données. Ces ajouts précieux garantissent que vos mots de passe et vos informations sensibles restent sécurisés, ce qui justifie le prix légèrement plus élevé.

3. Forfait Complet : Si vous avez besoin non seulement d’une sécurité Internet, mais également d’1 To de stockage cloud et de chiffrement de fichiers, alors le forfait Complet est le choix idéal. Pour seulement 156 $ (seulement 25 $ de plus que l’abonnement Plus), vous pouvez obtenir un abonnement de 2 ans qui comprend toutes les fonctionnalités mentionnées précédemment. Ce forfait est particulièrement avantageux pour les personnes travaillant avec des documents sensibles, offrant une tranquillité d’esprit en sachant que leurs fichiers sont à la fois sécurisés et chiffrés.

En conclusion, que vous recherchiez un VPN basique ou une suite de sécurité Internet complète, NordVPN propose une gamme d’options pour répondre à vos besoins. Avec des réductions généreuses pouvant atteindre 65 %, c’est le moment idéal pour vous abonner et protéger votre vie privée en ligne.