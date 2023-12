Microsoft dévoile un pull de Noël nostalgique célébrant Windows XP

By

Microsoft poursuit sa tradition annuelle de sortir un « pull de Noël moche » à l’approche des vacances. Cette année, le pull rend hommage à l'un des systèmes d'exploitation les plus emblématiques du millénaire, Windows XP.

Avez-vous déjà rêvé de déclarer publiquement votre amour pour l'un des systèmes d'exploitation les plus emblématiques du millénaire ? Eh bien, c'est désormais possible avec les derniers produits Microsoft. Pour Noël, le géant de la technologie a sorti un nouveau « pull moche » reprenant le légendaire fond d'écran de Windows XP avec sa colline verte et son ciel bleu.

Le pull est disponible à l'achat sur le site merchandising dédié de Microsoft au prix de 64.95 € (quelle que soit la taille). Les clients devront ajouter 13 € de taxes et environ 30 € de frais de port s'ils souhaitent que le pull soit livré en France métropolitaine. Si le total d'environ 110 € ne vous fait pas peur, vous pouvez espérer recevoir votre précieux pull juste à temps pour les fêtes puisque la livraison est prévue au plus tard le 17 décembre. Microsoft a annoncé que les bénéfices de la vente des pulls ira à Nature Conservancy, une ONG qui œuvre pour la préservation de la faune et de la biodiversité.

Sur son site dédié, Microsoft raconte brièvement l'histoire de la photo emblématique qui a fait le tour du monde. Capturée en 1996 par le photographe américain Charles O'Rear, qui a travaillé pour des publications comme National Geographic, la célèbre colline est située à Sonoma, en Californie, à quelques pas d'un vignoble. Microsoft assure que la photo est restée intacte depuis sa capture et note que le film utilisé à l'époque, Fujifilm Velvia, était connu pour produire des couleurs vibrantes et saturées, d'où le rendu vibrant bien connu.

Si vous n'êtes pas prêt à dépenser plus de 100 € pour un pull moche, ne vous inquiétez pas. Si vous faites défiler plus bas sur le site Web, vous trouverez la possibilité de télécharger le fond d'écran original dans toute sa splendeur. Microsoft a prévu des versions adaptées aussi bien aux ordinateurs qu'aux smartphones, vous permettant d'ajouter une touche nostalgique à vos appareils ultramodernes.

