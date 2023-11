Neutralité post-Net : son impact sur la vitesse et l'accessibilité d'Internet

Dans une décision historique, la Federal Communications Commission (FCC) a abrogé les réglementations sur la neutralité du net en 2017, déclenchant un débat houleux sur l'avenir d'Internet. La neutralité du Net, le principe selon lequel tout le trafic Internet doit être traité de manière égale, est considérée par beaucoup comme la pierre angulaire d’un Internet libre et ouvert. Cependant, son abrogation a suscité des inquiétudes quant à son impact potentiel sur la vitesse et l’accessibilité d’Internet.

Qu'est-ce que la neutralité du net ?

La neutralité du Net est le principe selon lequel tout le trafic Internet doit être traité de la même manière, quelle que soit sa source ou sa destination. Il garantit que les fournisseurs de services Internet (FAI) ne peuvent pas discriminer certains types de contenu ou favoriser des sites Web ou des services spécifiques. Dans le cadre de la neutralité du Net, les FAI sont tenus de fournir le même niveau d'accès et de vitesse à tous les utilisateurs d'Internet.

Comment l’abrogation de la neutralité du Net affecte-t-elle la vitesse d’Internet ?

Sans réglementation sur la neutralité du net, les FAI ont désormais la possibilité de contrôler et de manipuler le trafic Internet. Cela signifie qu’ils peuvent potentiellement ralentir ou limiter certains sites Web ou services tout en en donnant la priorité à d’autres. Les FAI pourraient créer des « voies rapides » pour les entreprises prêtes à payer un supplément, laissant les petites entreprises et les particuliers avec des vitesses plus lentes. Cela a fait craindre que la vitesse de l’Internet ne devienne dépendante de la capacité de payer, ce qui entraînerait des conditions de concurrence inégales.

Quelles sont les implications pour l’accessibilité d’Internet ?

L’abrogation de la neutralité du Net soulève également des inquiétudes quant à l’accessibilité d’Internet. Sans réglementation en place, les FAI pourraient potentiellement bloquer ou limiter l’accès à certains sites Web ou services. Cela pourrait avoir un impact significatif sur les communautés marginalisées, qui dépendent d’Internet pour s’informer, s’éduquer et communiquer. Cela pourrait également étouffer l’innovation et la concurrence, dans la mesure où les petites startups pourraient avoir du mal à rivaliser avec les entreprises établies qui peuvent se permettre de payer pour un accès plus rapide.

Que peut-on faire pour garantir la vitesse et l’accessibilité d’Internet ?

Les partisans de la neutralité du Net affirment que le rétablissement de la réglementation est crucial pour garantir un Internet juste et ouvert. Ils estiment que les FAI devraient être traités comme des opérateurs publics, à l'instar des compagnies de téléphone, qui sont tenues de fournir un accès égal à tous les utilisateurs. En outre, la promotion de la concurrence sur le marché des FAI et l’investissement dans les infrastructures publiques à large bande pourraient contribuer à atténuer les effets négatifs potentiels de l’abrogation.

En conclusion, l’abrogation de la neutralité du Net a suscité des inquiétudes quant à l’avenir de la vitesse et de l’accessibilité d’Internet. Sans réglementation en place, les FAI ont le pouvoir de contrôler et de manipuler le trafic Internet, ce qui peut entraîner des vitesses plus lentes et un accès limité. Le rétablissement des réglementations sur la neutralité du net et la promotion de la concurrence sur le marché des FAI sont considérés comme des solutions potentielles pour garantir un Internet juste et ouvert pour tous.