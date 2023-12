La ville de Portage poursuit son plan de revitalisation du corridor commercial South Westnedge

By

La ville de Portage prend des mesures proactives pour remédier à la baisse de la valeur des propriétés commerciales dans le corridor commercial de South Westnedge Avenue, un carrefour autrefois prospère qui a fait face à des défis importants ces dernières années. La baisse de la valeur des propriétés a eu un impact négatif sur les recettes fiscales de divers services et organismes publics de la région.

Le Crossroads Mall et ses propriétés environnantes ont vu leur valeur diminuer progressivement au cours de la dernière décennie. De 2017 à 2022, le corridor a connu une baisse stupéfiante de 37 % de la valeur des impôts fonciers, passant de 80 millions de dollars à 50 millions de dollars. Ce déclin a également conduit à un excédent d'espaces commerciaux vacants.

Reconnaissant l'importance de ces recettes fiscales pour les services essentiels comme l'éducation, les bibliothèques et les transports, la ville de Portage est impatiente de s'attaquer au problème. Le directeur municipal, Pat McGinnis, a souligné la nécessité de supprimer les obstacles dans les ordonnances existantes qui pourraient décourager les nouveaux investissements et de maintenir une communication ouverte avec les propriétaires actuels.

Pour encourager le réinvestissement commercial privé, Portage envisage la mise en œuvre du plan de transition de la zone Crossroads. Cette plateforme vise à minimiser l'ingérence du gouvernement tout en garantissant que les propriétés situées le long de South Westnedge Avenue sont conformes aux codes et réglementations nécessaires.

Une solution potentielle à l’étude est le financement par augmentation d’impôts, dans le cadre duquel les futurs impôts sur les ventes et sur le revenu générés par l’augmentation de la valeur des propriétés seraient utilisés pour réinvestir dans l’infrastructure physique du quartier. En tirant parti des programmes fédéraux et étatiques, Portage espère capter ces ressources financières potentielles.

Outre l'aspect financier, les autorités municipales recherchent activement des idées sur la manière d'attirer de nouvelles entreprises et de combler les espaces commerciaux devenus vacants. L’objectif est de créer un environnement qui stimule l’investissement privé et génère des opportunités d’emploi et de croissance économique.

Le plan de revitalisation du corridor commercial de l'avenue South Westnedge marque un effort important de Portage pour restaurer l'ancien dynamisme du quartier. En mettant l'accent sur la collaboration et les investissements stratégiques, la ville vise à créer un quartier attrayant et prospère qui attirera à nouveau les investissements privés et contribuera à la croissance économique du marché de Portage.

