Andale Cantina s'étend au centre-ville de Buffalo avec un nouveau bar à tequila

Andale Cantina, une chaîne de restaurants mexicaine populaire, apporte ses saveurs et son atmosphère vibrante au centre-ville de Buffalo avec l'ouverture d'un nouveau bar à tequila. Le nouvel emplacement, connu sous le nom d'Andale Tequila Bar, sera situé au 500 Seneca, occupant l'espace laissé vacant par Compass Run plus tôt cette année.

Propriété d'Amigos Del Pueblo Cuatro Inc., la société derrière Andale Cantina, le nouveau bar à tequila promet une expérience unique aux clients. Alors que le décor ressemblera à celui des établissements Andale Cantina existants à Depew, Williamsville et East Amherst, le menu de l'Andale Tequila Bar proposera une nouvelle touche à la cuisine mexi-cal.

"Nous allons prendre le meilleur de ce que nous avons et le combiner en un seul, tout en introduisant de nouvelles idées et de nouveaux objets", a expliqué Francisco Audelo, l'un des propriétaires d'Amigos Del Pueblo Cuatro Inc. En partenariat avec son neveu Roberto Audelo, et ses collègues Edgar Guzman et Fernando Guzman, Audelo vise à créer un menu attrayant et une sélection de boissons qui mettent en valeur les riches saveurs et la polyvalence de la cuisine mexicaine.

Andale Cantina a gagné une clientèle fidèle dans la région de Buffalo pour ses plats mexicains authentiques et son atmosphère vibrante. Avec l'ajout de l'Andale Tequila Bar, les résidents du centre-ville de Buffalo et les visiteurs auront une nouvelle destination pour profiter d'une large sélection de tequilas, de cocktails et d'un menu inspiré de la fusion des saveurs mexicaines et californiennes.

L'expansion au centre-ville de Buffalo marque une étape importante pour Andale Cantina et Amigos Del Pueblo Cuatro Inc. Alors que l'équipe a hâte d'ouvrir les portes du Andale Tequila Bar, les clients peuvent s'attendre à savourer une gamme de plats délicieux et de boissons soigneusement préparées, le tout tout en s'immergeant dans l'ambiance animée qui a fait d'Andale Cantina un endroit apprécié de la scène gastronomique locale.