Le food truck et le restaurant ShreddRRz devraient fermer définitivement

L'établissement local populaire, ShreddRRz, a annoncé qu'il cesserait définitivement ses activités dans la région du Midstate. Dans une publication sincère sur Facebook, le propriétaire a exprimé sa gratitude à ses clients et amis fidèles qui ont soutenu ses projets de food truck et de restaurant au fil des ans. Cependant, ils ont déclaré que le moment était venu de mettre fin à ShreddRRz et de quitter le marché.

ShreddRRz exploite trois sites différents, dont son food truck, son restaurant sur Allentown Boulevard à Harrisburg et son stand au Fresh Market à Hershey. Tous les trois fermeront leurs portes après ce week-end. Les propriétaires ont partagé les dernières heures d'ouverture de leur restaurant d'Harrisburg et de leur stand Fresh Market, offrant ainsi aux clients la possibilité de visiter une dernière fois.

Créé par Rob Billet et Rock Kinderman en 2016, ShreddRRz a rapidement gagné en popularité dans la région. Ils ont élargi leur activité en ouvrant un restaurant physique en avril 2021 et en installant un stand au Fresh Market en 2022. Malheureusement, malgré leurs efforts, les propriétaires n'ont pas pu réaliser les ventes prévues sur ces emplacements supplémentaires, ce qui les a amenés à prendre la décision difficile de prendre sa retraite et de fermer l'entreprise.

ShreddRRz cessera officiellement toutes ses opérations le samedi 9 décembre. La communauté locale et les clients fidèles manqueront certainement les saveurs uniques et les options de menu proposées par ShreddRRz. Pourtant, c’est toujours doux-amer lorsqu’un établissement bien-aimé décide de fermer ses portes.

Au fur et à mesure que de plus amples informations seront disponibles, abc27 news continuera à tenir le public informé.

