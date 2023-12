Les autorités demandent l'aide du public pour localiser le véhicule volé et les suspects suite à un cambriolage

By

Les autorités du comté de Lamoille se tournent vers le public pour obtenir de l'aide dans le cadre de leur enquête en cours sur un récent cambriolage au magasin River Valley à Johnson. L'incident s'est produit tôt dimanche matin, ce qui a suscité une réaction rapide des forces de l'ordre.

Lors du cambriolage, les suspects ont réussi à s'enfuir avec une quantité importante de biens volés. Plus de 50 cartouches de cigarettes, 60 cartouches de vape et 450 $ en pièces de monnaie ont été portés disparus. De plus, les dommages matériels causés lors du crime ont entraîné des pertes estimées à 12,000 XNUMX $ pour l'entreprise.

Des séquences vidéo de la scène ont montré les coupables s'enfuyant à bord d'un camion-benne Dodge 5500 volé. Cette évolution a incité les autorités à émettre une alerte à l'échelle de l'État concernant le véhicule volé. De plus, des mandats d'arrêt ont été émis contre les deux suspects identifiés : Amanda Laraway, une résidente de Johnson, et Dilian Jiron, originaire de North Hyde Park.

Alors qu'une enquête est en cours, les forces de l'ordre encouragent toute personne ayant des informations sur le crime ou sur le lieu où se trouvent les suspects à se manifester. Le département du shérif du comté de Lamoille peut être contacté au 802-888-3502.

En sollicitant l'aide du public, les autorités espèrent accélérer l'arrestation des suspects et la récupération du camion-benne volé. La collaboration entre les forces de l’ordre et les membres de la communauté peut contribuer à traduire en justice les responsables du crime.