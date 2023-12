Une arme à feu et de la cocaïne trouvées dans une école communautaire de Hinesburg suscitent des inquiétudes

By

À la suite d'un récent incident survenu à l'école communautaire de Hinesburg, des inquiétudes ont été soulevées quant à la sécurité des élèves après la découverte d'une arme chargée et d'un sac de cocaïne dans la cour de récréation de l'école. L'incident s'est produit vendredi matin lorsqu'un étudiant a découvert l'arme, suivi par un autre étudiant qui a découvert le sac de cocaïne dans le même secteur.

La police d'Hinesburg a été rapidement informée et a commencé son enquête. Cependant, lorsque les policiers ont tenté de perquisitionner les locaux de l'école, ils n'ont pas pu inspecter la zone des classes de maternelle par crainte d'effrayer les jeunes élèves. La décision de ne pas fouiller cette section a soulevé des questions parmi les parents et la communauté concernant les mesures de sécurité globales en vigueur à l'école.

Le surintendant des écoles de Champlain Valley, René Sanchez, a confirmé qu'aucun confinement n'avait été mis en place lors de l'incident. Ce manque de communication immédiate a accru l'inquiétude des parents, qui n'ont eu connaissance de la réponse de la police qu'en fin de journée, après avoir reçu un email de la direction de l'école.

La police examine actuellement tout lien potentiel entre l'arme à feu, le sac de cocaïne et un autre incident survenu la nuit précédente, au cours duquel un suspect a percuté son véhicule et s'est enfui à pied. Le service de police de Hinesburg a identifié le suspect comme étant Jermaine Rushing, âgé de 26 ans, mais l'âge des étudiants qui ont découvert l'arme et la cocaïne n'a pas encore été divulgué.

La direction de l'école a assuré aux parents qu'un soutien a été apporté aux élèves et au personnel concernés, notamment en deuxième année. Cependant, l'incident a suscité des discussions sur la nécessité de mesures et de protocoles de sécurité supplémentaires pour assurer le bien-être des élèves de l'école communautaire de Hinesburg.

Alors que l'enquête sur ces découvertes inquiétantes se poursuit, il est crucial que la communauté se rassemble pour répondre à ces problèmes de sécurité et travailler à la mise en œuvre de mesures efficaces qui empêcheront de tels incidents de se produire à l'avenir. La sûreté et la sécurité des élèves doivent toujours être la priorité absolue, tant pour l'administration scolaire que pour la communauté au sens large.