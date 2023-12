Les autorités enquêtent sur un vol dramatique dans un centre commercial populaire

By

Les autorités d'Arcadia enquêtent sur un vol éhonté qui a eu lieu en plein jour dans un centre commercial animé. L'incident s'est produit dans les magasins du centre commercial Santa Anita, ce qui a incité le service de police d'Arcadia à émettre un avertissement aux acheteurs de la région.

Selon les autorités, quatre suspects, vêtus de sweats à capuche bleus, de masques et de pantalons de survêtement, ont utilisé des marteaux pour briser des vitrines en verre et sont repartis avec un nombre important de sacs à main et de montres. Les individus ont été vus pour la dernière fois en train de s'enfuir dans une berline Infinity blanche, leur emplacement restant inconnu.

Les images partagées sur l'application Citizen ont capturé la présence policière croissante à l'extérieur du centre commercial, alors que les acheteurs alarmés sortaient rapidement du parking dans leurs véhicules. Les réseaux sociaux ont suscité des réactions, un utilisateur de X (anciennement Twitter) rapportant avoir entendu des coups de feu possibles sur les lieux et s'être enfui pour se mettre en sécurité. Un autre utilisateur a republié le compte, affirmant que la mère de son ami faisait partie des acheteurs paniqués qui se précipitaient hors du centre commercial.

Même si la police n'a pas encore confirmé si des coups de feu ont été tirés, elle a assuré au public qu'aucun blessé n'avait été blessé lors de l'incident. Le vol fait désormais l'objet d'une enquête active, les autorités exhortant toute personne disposant d'informations à contacter le service de police d'Arcadia ou à fournir des informations anonymes via Crime Stoppers.

Ce vol audacieux met en évidence la nécessité de mesures de sécurité accrues dans les espaces publics, en particulier aux heures de pointe pour les achats. De tels incidents peuvent laisser les acheteurs se sentir vulnérables et perturber le bon fonctionnement des établissements de vente au détail. Il est essentiel que les autorités et la direction des centres commerciaux collaborent pour mettre en œuvre des protocoles de sécurité complets qui dissuadent les criminels et garantissent la sécurité de tous les visiteurs.

