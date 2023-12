Une série de vols de voitures provoquent la panique dans le comté du Delaware

Dans une série d'événements troublants, les habitants du canton d'Upper Chichester ont été secoués par une série de vols de voitures et d'effractions survenus aux premières heures de lundi matin. La police locale enquête actuellement sur les incidents, analyse méticuleusement les séquences vidéo et suit les informations dans l'espoir d'identifier les coupables responsables de ces crimes.

Les cambriolages ont eu lieu vers 2 heures du matin sur Euclid Avenue, East Helms Manor et Meetinghouse Road, laissant la communauté dans un état de frustration et de confusion. Certains habitants ont exprimé leur crainte et leur profonde inquiétude face aux crimes qui frappent trop près de chez eux. Tiffany et Allen Hansell sont restés incrédules après avoir découvert que le Ford Explorer d'Allen avait été volé, tandis qu'un autre de leurs véhicules avait été fouillé. Le siège auto de leur tout-petit a été jeté négligemment sur la route, intensifiant leur choc. Le couple a immédiatement signalé l'incident à la police locale, qui, à son tour, a confirmé au moins trois autres voitures volées et plusieurs autres cambriolages.

Les images de sécurité obtenues par Action News ont montré le SUV des Hansell traversant le quartier, ainsi que deux individus non identifiés pénétrant dans la propriété d'un voisin armés de lampes de poche. La situation a laissé les habitants nerveux, Vincent DiMaggio, dont la voiture a également été volée, qualifiant la situation de « ridicule ». DiMaggio et sa petite amie ont été réveillés par le bruit de leurs véhicules retirés de leur allée. Alors qu'il a réussi à retrouver la Kia volée de sa petite amie avec GPS dans une rue de Wilmington, Delaware, l'épreuve a pris une tournure encore plus surréaliste. DiMaggio a vu le voleur passer dans sa voiture volée alors qu'il se tenait aux côtés des policiers. Malgré une poursuite, la police n'a pas réussi à appréhender le coupable.

La police du canton d'Upper Chichester collabore avec les autorités du Delaware, comme en témoigne la confirmation d'une poursuite en cours dans l'État voisin. De plus, des photos de sécurité obtenues dans une station-service à Wilmington révèlent un individu masqué qui aurait pu tenter d'utiliser la carte de crédit de la petite amie de DiMaggio.

Les répercussions de ces crimes vont au-delà de la perte de véhicules ; DiMaggio, un maçon, découvre des outils d'une valeur de 2,000 XNUMX $ qu'il a stockés dans sa voiture. Le sentiment de violation et de malaise parmi les voisins est palpable, les laissant se demander ce qui pourrait suivre. Face à l'inquiétude croissante, les habitants exhortent les forces de l'ordre locales à augmenter les patrouilles dans la région afin de dissuader toute nouvelle activité criminelle.

Alors que l'enquête se poursuit, la police du canton d'Upper Chichester lance un appel au public pour obtenir toute information concernant l'identité des suspects impliqués. Toute piste pertinente doit être signalée aux autorités dans les plus brefs délais.

