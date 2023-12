Des restes non identifiés découverts dans la région de South Fulton

Résumé : Les autorités de South Fulton, en Géorgie, sollicitent l'aide du public pour identifier les restes d'un homme retrouvés dans une zone boisée à proximité d'une zone industrielle. L'homme, estimé entre 36 et 48 ans, a été découvert par un chasseur le 24 septembre. La police ne sait pas depuis combien de temps l'homme était sur les lieux, mais il a été vu pour la dernière fois portant un jean et un T-shirt. Le Georgia Bureau of Investigation a publié un croquis dans l'espoir de générer des pistes. Toute personne ayant des informations est priée de contacter le service de police de South Fulton.

Mystérieuse découverte à South Fulton : qui était-il ?

Les forces de l'ordre locales de South Fulton, en Géorgie, lancent un appel au public pour l'aider à identifier les restes d'un individu trouvé dans une zone boisée isolée adjacente à un site industriel. La macabre découverte a été faite par un chasseur vigilant le 24 septembre, qui est tombé sur les restes alors qu'il traversait la forêt dense derrière Wheaton Drive. Le service de police de South Fulton et le bureau d'enquête de Géorgie travaillent avec diligence pour déterminer l'identité du défunt.

Les enquêteurs estiment que la tranche d'âge de l'individu se situe entre 36 et 48 ans, mais au-delà de cela, les détails clés sur l'individu restent insaisissables. La cause et l'heure du décès sont inconnues, ce qui laisse les enquêteurs perplexes quant à la durée pendant laquelle la dépouille de la personne était là. L'individu a été vu pour la dernière fois vêtu d'un jean et d'un T-shirt, mais des informations d'identification cruciales telles que des tatouages ​​ou des traits distinctifs n'ont pas encore été révélées.

Pour faciliter le processus d'identification, le Georgia Bureau of Investigation a créé un croquis de l'individu inconnu, dans l'espoir que cela générera des pistes et incitera quelqu'un à fournir des informations. Alors que l'enquête se déroule, le service de police de South Fulton implore toute personne ayant des connaissances sur l'affaire de nous contacter et de fournir tous les détails qui pourraient aider à faire la lumière sur cette mystérieuse découverte.

Si vous avez des informations concernant les restes non identifiés trouvés à South Fulton, veuillez contacter le service de police de South Fulton. Votre contribution pourrait contribuer à clore l'affaire et à apporter des réponses aux proches de la victime.