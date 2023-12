Arrestations effectuées après que la police a réagi aux perturbations

Lors d'un récent incident survenu samedi soir à Rock Falls, dans l'Illinois, les forces de l'ordre ont réagi à une perturbation signalée. À leur arrivée sur les lieux, les policiers ont aperçu un véhicule qui tentait de quitter les lieux. Lors de leur interception, ils ont découvert un garçon de 17 ans en possession d'une arme de poing dissimulée dans sa ceinture. Une enquête plus approfondie a permis de découvrir une autre arme de poing à l'intérieur du véhicule. Par conséquent, tous les occupants du véhicule, dont l'adolescent, une femme et un homme, ont été placés en état d'arrestation.

Riley C. Baker, un résident de Rock Falls âgé de 19 ans, fait face à plusieurs accusations, notamment possession d'une arme à feu sans carte FOID (Firearm Owner's Identification), possession de munitions sans FOID, utilisation illégale aggravée d'une arme et illégalité. possession d'une arme à feu. Un autre jeune de 19 ans, Andrew Heidenreich de Forreston, a été accusé de possession illégale de munitions sans FOID. De plus, le garçon de 17 ans de German Valley fait face à des accusations telles que possession d'une arme à feu sans carte FOID, possession de munitions sans FOID, usage illégal aggravé d'une arme, résistance à un agent de la paix et possession illégale d'un arme à feu.

Baker et Heidenreich ont tous deux été jugés et libérés avec une date d'audience ultérieure, conformément aux lignes directrices décrites dans la loi Safe-T. Cependant, le garçon de 17 ans a été transféré au centre de détention pour mineurs du comté de Kane.

Le service de police de Rock Falls a reçu l'aide du bureau du shérif du comté de Whiteside pendant l'opération. La possession illégale d'armes à feu et de munitions constitue une menace importante pour la sécurité publique, et les forces de l'ordre restent vigilantes dans leurs efforts pour lutter contre de telles infractions.

Bien que les détails des troubles qui ont initialement motivé l'intervention de la police restent confidentiels, les arrestations effectuées lors de cet incident soulignent l'importance de mesures proactives d'application de la loi pour assurer la sécurité de la communauté.

