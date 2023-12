De nouvelles fonctionnalités passionnantes attendent les entraîneurs dans le DLC Pokémon Scarlet et Violet's Indigo Disk

Le très attendu Indigo Disk DLC pour Pokémon Écarlate et Violet devrait apporter une vague de nouvelles fonctionnalités qui captiveront sûrement les entraîneurs de la région de Paldea. Contrairement au DLC précédent, qui offrait une expérience de quête secondaire brève mais agréable, Indigo Disk semble offrir une mise à jour plus substantielle de l'ensemble du jeu.

Les joueurs seront transportés à la Blueberry Academy de la région d'Unys, où ils retrouveront les étudiants d'échange Carmine et Kieran, personnages familiers du DLC précédent. Le disque Indigo comprend le retour des Pokémon de départ de toutes les générations précédentes et une large sélection de monstres légendaires auparavant indisponibles dans Scarlet et Violet. De plus, les dresseurs rencontreront un nouveau « Elite Four » dans un magnifique terrarium sous-marin dédié à l’exploration.

Bien que la bande-annonce ne présente aucun nouveau Pokémon, elle présente deux fonctionnalités intéressantes : la Machine Synchro et des capacités améliorées pour les Pokémon légendaires. Une fois que les joueurs ont progressé dans l'histoire du disque Indigo, la Machine Synchro leur permet de découvrir le monde du point de vue de leur pokémon en les possédant efficacement. En tant que pokémon synchronisé, les entraîneurs peuvent combattre des monstres sauvages et s'aventurer dans les environs pendant que leur personnage humain reste immobile.

La mécanique de vol introduite dans le DLC apporte une nouvelle dimension au gameplay. Les entraîneurs peuvent désormais voler entièrement sur leur Koraidon ou Miraidon, élargissant ainsi les possibilités d'exploration en Scarlet et Violet. Pour susciter l'anticipation de la sortie d'Indigo Disk, Nintendo organise des cadeaux mystères et des événements de raid. Les entraîneurs auront la possibilité d'ajouter Dialga, Palkia, Darkrai et le brillant Lucario à leurs listes. De plus, un Master Ball gratuit sera disponible, ce qui sera sans aucun doute utile.

Le DLC Indigo Disk garantit une expérience de jeu immersive, avec ses fonctionnalités uniques et ses options de jeu étendues. Préparez-vous à vous lancer dans une nouvelle aventure dans la région de Paldea avec le DLC Pokémon Écarlate et Violet Disque Indigo qui prendra son envol le 14 décembre.

